search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 21:49
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 13:24

Σοκ στο Μεξικό: Συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης ο Ομάρ Μπράβο

05.10.2025 13:24
omar bravo_mexico

Ο Μεξικανός πρώην διεθνής Ομάρ Μπράβο, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα της Τσίβας της Γουαδαλαχάρα, συνελήφθη χθες (4/10) ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

 Ο 45χρονος Μπράβο συνελήφθη σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο, μετά από καταγγελία που υπέβαλε το φερόμενο θύμα, ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. Κατηγορείται για επιβαρυμένη σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

 Ο δικαστής δήλωσε ότι έχει στοιχεία ότι ο πρώην επιθετικός μέσος «κακοποίησε μια έφηβη κοπέλα αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες» και τον υποψιάζεται ότι έχει «διαπράξει παρόμοιες πράξεις» στο παρελθόν.

Ο πρώην επιθετικός μέσος ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 με την Τσίβας, όπου είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας (132 γκολ). 

Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Αγωνίστηκε για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (Ισπανία), την Τίγκρες Μοντερέι (Μεξικό), Κάνσας Σίτι (MLS) και δύο αντίπαλους συλλόγους της Τσίβας, Άτλας και Ουνβερσιδάδ.

Διαβάστε επίσης:

Χάλγκριμσον: «UEFA και FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ» – «Δεν βλέπω τη διαφορά με τη Ρωσία»

Super League: Όλα τα βλέμματα στην μονομαχία της Τούμπας

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

routsi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

mitsotakis_netanyahu_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Εμφανής η ένταση Ελλάδας – Ισραήλ παρά τους ισχυρούς δεσμούς – Στις 16:00 επιστρέφουν οι 27 ακτιβιστές

ice chicago
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη το Σικάγο – Οι διαδηλωτές πληρώνονται από καρτέλ και συμμορίες», λέει η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 21:45
gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

routsi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

1 / 3