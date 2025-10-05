search
05.10.2025 15:52

Στην Γκερνίκα η παρουσίαση του φιλικού της εθνικής Βάσκων με την Παλαιστίνη – Ο ισχυρός συμβολισμός και τα μηνύματα

05.10.2025 15:52
gkernika

Με έναν ισχυρό συμβολισμό, τη Γκερνίκα, μια πόλη που μαρτύρησε από τον βομβαρδισμό του 1937 κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου και έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο κατά της βίας, οι ομοσπονδίες ποδοσφαίρου των Βάσκων και των Παλαιστινίων παρουσίασαν την (3/10) τον φιλικό αγώνα που θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου στις 21:30 (ώρα Ελλάδας)  στο στάδιο «Σαν Μαμές» στο Μπιλμπάο. 

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Παλαιστίνη θα παίξει αγώνα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια που θα πωληθούν – τα οποία θα κυκλοφορήσουν μέσα στον Οκτώβριο, θα διατεθούν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτός ο αγώνας έχει πολύ βαθιά πολιτική διάσταση»

Οι πρόεδροι των δύο ομοσπονδιών, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ της Παλαιστίνης και Ικέρ Γκόνι των Βάσκων, συναντήθηκαν στο Μουσείο Ειρήνης της Γκερνίκα: «Αυτός ο αγώνας έχει μια πολύ βαθιά πολιτική διάσταση. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα».

«Θα κατανοήσουν το μήνυμα και θα λάβουν τη σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή; Το ελπίζω», δήλωσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Παλαιστίνης, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, ο οποίος ευχαρίστησε τον βασκικό λαό για την υποστήριξή του, η οποία εκφράστηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ισπανικού ποδηλατικού γύρου, αναφέρει το Cadena SER.

Για τον πρόεδρο της Βασκικής ομοσπονδίας, Ίκερ Γκόνι, η επιλογή της Γκερνίκα δεν ήταν τυχαία: 
«Σε ένα μέρος σαν κι αυτό, είναι αδύνατο να μην θυμόμαστε την 26η Απριλίου 1937, όταν η βαρβαρότητα κατέστρεψε την πόλη και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 2.000 αθώους. Η τραγωδία της Γκερνίκα έχει γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο κατά της βίας και της αδικίας. Σήμερα, σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, αυτό το σύμβολο παραμένει ζωντανό και μας προκαλεί μπροστά στα βάσανα άλλων λαών». 

Να σημειωθεί ότι η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης είναι αναγνωρισμένη από τη FIFA, αντίθετα με την εθνική ομάδα των Βάσκων.

