ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:49
05.10.2025 17:30

Τένις: Νέος θρίαμβος του Παγώνη, κατέκτησε τον τίτλο στη Βαρκελώνη (video)

05.10.2025 17:30
Το next big thing του ελληνικού τένις, ο Ραφαήλ Παγώνης, συνεχίζει να συλλέγει τίτλους.

Αυτή τη φορά το 13χρονο παιδί-θαύμα, κέρδισε τον τίτλο σε τουρνουά Super Category στη Βαρκελώνη, επικρατώντας στον τελικό με 2-0 σετ (6-1, 7-5) του Πορτογάλου Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη), σε 1 ώρα και 42 λεπτά.

Πρόκειται για τον 7ο τίτλο του Παγώνη φέτος, ο οποίος έχει ένα τρομερό ρεκόρ φέτος με 45 νίκες και μόλις 4 ήττες!

