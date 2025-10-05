Τένις: Νέος θρίαμβος του Παγώνη, κατέκτησε τον τίτλο στη Βαρκελώνη (video)

Το next big thing του ελληνικού τένις, ο Ραφαήλ Παγώνης, συνεχίζει να συλλέγει τίτλους.

Αυτή τη φορά το 13χρονο παιδί-θαύμα, κέρδισε τον τίτλο σε τουρνουά Super Category στη Βαρκελώνη, επικρατώντας στον τελικό με 2-0 σετ (6-1, 7-5) του Πορτογάλου Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη), σε 1 ώρα και 42 λεπτά.

Πρόκειται για τον 7ο τίτλο του Παγώνη φέτος, ο οποίος έχει ένα τρομερό ρεκόρ φέτος με 45 νίκες και μόλις 4 ήττες!

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν νιώθω ακόμα ότι είμαι στο 100%, αλλά στην πρεμιέρα θα είμαι έτοιμος» (Video)

Χάλγκριμσον: «UEFA και FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ» – «Δεν βλέπω τη διαφορά με τη Ρωσία»

Super League: Όλα τα βλέμματα στην μονομαχία της Τούμπας