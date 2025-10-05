Θανάσης Κατερινόπουλος: «Δεν ψάχνω δεύτερη καριέρα στην τηλεόραση» (Video)

Για τη φιλοσοφία του γύρω από την αναζήτηση της αλήθειας και την τηλεόραση μίλησε ο Θανάσης Κατερινόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Αναφερόμενος στον χειρισμό της υπόθεσης Μαζωνάκη, ο απόστρατος ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. είπε: «Δεν σου κρύβω ότι φάγαμε αρκετές πέτρες από πολλούς. Είναι ένα θέμα που αποφασίστηκε να βγει, υπήρχε ένα πραγματικό ρεπορτάζ και δεν ήταν φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες».

«Δεν υπάρχει όριο στην αναζήτηση της αλήθειας», πρόσθεσε, επιμένοντας πως η αποκάλυψη όσων συμβαίνουν δεν μπορεί να έχει περιορισμούς.

«Είμαι οπαδός της θεωρίας ότι όταν ασχολείσαι με τα νούμερα, γίνεσαι νούμερο. Δεν κοιτάζω καθόλου τα νούμερα», ανέφερε για τα νούμερα τηλεθέασης.

Σε ερώτηση για το αν έχει γίνει τηλεοπτικός σταρ, ο Θανάσης Κατερινόπουλος απάντησε: «Δεν έψαξα καριέρα για να κάνω δεύτερη καριέρα, δεν νιώθω σταρ».

Διαβάστε επίσης:

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για metoo: «Θα το ξανάκανα χίλιες φορές»

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Μουκίδης για Αργυρό: «Είναι ο Ρέμος σε αδύνατο – Δεν θα του έδινα με τίποτα τραγούδια» (Video)