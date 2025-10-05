search
05.10.2025 16:10

Θανάσης Κατερινόπουλος: «Δεν ψάχνω δεύτερη καριέρα στην τηλεόραση» (Video)

05.10.2025 16:10
Για τη φιλοσοφία του γύρω από την αναζήτηση της αλήθειας και την τηλεόραση μίλησε ο Θανάσης Κατερινόπουλος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Αναφερόμενος στον χειρισμό της υπόθεσης Μαζωνάκη, ο απόστρατος ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. είπε: «Δεν σου κρύβω ότι φάγαμε αρκετές πέτρες από πολλούς. Είναι ένα θέμα που αποφασίστηκε να βγει, υπήρχε ένα πραγματικό ρεπορτάζ και δεν ήταν φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες».

«Δεν υπάρχει όριο στην αναζήτηση της αλήθειας», πρόσθεσε, επιμένοντας πως η αποκάλυψη όσων συμβαίνουν δεν μπορεί να έχει περιορισμούς.

«Είμαι οπαδός της θεωρίας ότι όταν ασχολείσαι με τα νούμερα, γίνεσαι νούμερο. Δεν κοιτάζω καθόλου τα νούμερα», ανέφερε για τα νούμερα τηλεθέασης.

Σε ερώτηση για το αν έχει γίνει τηλεοπτικός σταρ, ο Θανάσης Κατερινόπουλος απάντησε: «Δεν έψαξα καριέρα για να κάνω δεύτερη καριέρα, δεν νιώθω σταρ».

