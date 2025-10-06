search
06.10.2025 22:20

Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους αθλητές του στίβου της σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής

06.10.2025 22:20
Εξαιρετική σεζόν διένυσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ, η οποία ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο, αφού στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Με τις επιδόσεις του στο αγωνιστικό έτος 2025 ο «Μανόλο» πέτυχε μία ακόμη διάκριση καθώς βάσει της σχετικής λίστας που δημοσίευσε «World Athletics» κατατάσσεται στην 7η θέση του Top-10 στους άνδρες αθλητές του στίβου.

Ειδικότερα, συγκέντρωσε 1487 βαθμούς με αξιοσημείωτη σταθερότητα στις επιδόσεις του καθώς σε τελευταίες του συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις και μίτινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού, κλειστού στίβου και Diamond League) ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλματα στα 6 μέτρα και πάνω.

Πρώτος αναδείχθηκε ο μοναδικός Μόντο Ντουπλάντις που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο ίδιο αγώνισμα, με την τελευταία φορά να είναι στο Τόκιο με άλμα στα 6,30μ. που του έδωσε φυσικά και το χρυσό μετάλλιο. Ο Σουηδός έφτασε τους 1638 βαθμούς, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Αμερικανός «400άρης» Ράι Μπέντζαμιν με 1519 βαθμούς και 3ος ο συμπατριώτης του Νόα Λάιλς (100 και 200 μέτρα) με 1515 βαθμούς.

Επιπλέον ο Καραλής κατέλαβε την 14η θέση στο παγκόσμιο ranking του World Athletics, που λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες εμφανίσεις των αθλητών μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς και τη σημασία κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετείχαν.

Τη μεγάλη αυτή διάκριση τόνισε με ανάρτηση στα social media και ο πατέρας και προπονητής του Καραλή, Χάρης.

Διαβάστε επίσης:

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα -Στο κολλέγιο Αθηνών τα παιδιά του

Όταν το ποδόσφαιρο διαλέγει πλευρά: Από τον Γκουαρδιόλα και τον Καντονά έως την Αθλέτικ Μπιλμπάο – «Σταματήστε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη»

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

