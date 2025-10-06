Μαρινάκης για την επιστροφή των ακτιβιστών από το Ισραήλ στην Ελλάδα: Εύλογο το ερώτημα αν θα πληρώσουν τα έξοδα

Μια… ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο ζήτημα της επιστροφής στην Ελλάδα των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, μετά το ρεσάλτο στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όταν ρωτήθηκε ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα της επιστροφής τους στη χώρα, κατά τη διάρκεια του briefing, σημείωσε ότι «ας μη βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Βήμα-βήμα, προέχει η επιστροφή των συμπολιτών μας στη χώρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να απαντήσω υποθετικά, δεν γνωρίζω τις ακριβείς λεπτομέρειες της συγκεκριμένης υπόθεσης».

Προσέθεσε, δε, ότι «ας έρθουν με το καλό, να δει το υπουργείο Εξωτερικών και τα συναρμόδια υπουργεία τι συνέβη στην πραγματικότητα και εδώ είμαστε εφόσον έχουμε καθ΄ύλην εικόνα να απαντήσουμε και σε αυτό το εύλογο, θα πω εγώ, για να μη παρεξηγηθούμε, ερώτημα. Αλλά δεν είναι νομίζω της παρούσης».

Σίγουρα έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί αυτό το «τι συνέβη στην πραγματικότητα», ιδίως μετά τις καταγγελίες ακτιβιστών για βασανιστήρια κατά την κράτησή τους από τους Ισραηλινούς, αλλά και το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε τα σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα…

