ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

06.10.2025 20:56

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

06.10.2025 20:56
makis_voridis_2606

Βίντεο για την υπόθεση Βορίδη που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης και η οποία δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη, καθώς παραγράφηκε, δημοσίευσε στα social media το ΠΑΣΟΚ.

«Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη “γαλάζια” φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Στο βίντεο η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. «Ο χρόνος πέρασε, το αδίκημα παραγράφηκε», αναφέρεται στο βίντεο στο οποίο υπάρχουν πλάνα από την εξεταστική αλλά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karkinos-new
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση AACR για τις νεοπλασίες: Εντυπωσιακή μείωση των θανάτων των ασθενών τα τελευταία 32 χρόνια – Μικρή πρόοδος στους επιθετικούς καρκίνους

astynomikos_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Παλιό «γνώριμο» συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

lopez-affleck-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά το διαζύγιό τους (Videos/Photos)

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το έγκλημα στη Φοινικούντα: Δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνεργού

ypoklopes_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάρτι υποκλοπών στη χώρα – Συγκλονιστική η έκθεση της ΑΔΑΕ, καταγράφει αύξηση των επισυνδέσεων, πολλές χωρίς αιτιολόγηση

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

