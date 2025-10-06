ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βίντεο για την υπόθεση Βορίδη που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης και η οποία δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη, καθώς παραγράφηκε, δημοσίευσε στα social media το ΠΑΣΟΚ.
«Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη “γαλάζια” φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Στο βίντεο η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. «Ο χρόνος πέρασε, το αδίκημα παραγράφηκε», αναφέρεται στο βίντεο στο οποίο υπάρχουν πλάνα από την εξεταστική αλλά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι.
