ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

Βίντεο για την υπόθεση Βορίδη που αφορούσε την αύξηση κατά 1 εκατ. στρεμμάτων αγροτικής γης και η οποία δεν θα ελεγχθεί ποτέ από τη Δικαιοσύνη, καθώς παραγράφηκε, δημοσίευσε στα social media το ΠΑΣΟΚ.

«Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία για την απόφαση του κ. Βορίδη το 2019 -που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση- να αυξηθούν κατά 1 εκατομμύριο στρέμματα οι βοσκότοποι δημιουργώντας τον χώρο για τη “γαλάζια” φάμπρικα με τις μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Στο βίντεο η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. «Ο χρόνος πέρασε, το αδίκημα παραγράφηκε», αναφέρεται στο βίντεο στο οποίο υπάρχουν πλάνα από την εξεταστική αλλά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι.

Διαβάστε επίσης:

Οι 5 βασικοί λόγοι για τους οποίους έκανε τώρα κίνηση ο Τσίπρας

Χάρης Δούκας: Οι εμμονές Μπακογιάννη ταλαιπώρησαν την Αθήνα – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

Παραίτηση Τσίπρα: Η ΝΔ ετοιμάζεται για τον… τρίτο γύρο – Ενεργοποιεί ξανά διλήμματα του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου