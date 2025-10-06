search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 19:08
06.10.2025 13:44

Παραίτηση Τσίπρα: «Αυτά που κάνει τώρα έπρεπε να τα κάνει το ‘19»

06.10.2025 13:44
Μούδιασμα και προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η εξέλιξη αυτή, όσο αναμενόμενη κι αν ήταν μονοπώλησε τις συζητήσεις στα πηγαδάκια και τους διαδρόμους της Βουλής με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρουν ότι δεν την περίμεναν σήμερα κι άλλους να αναφέρουν πως είχαν το… προαίσθημα.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί αποτελεί πηγαδάκι τριών βουλευτών στο εντευκτήριο.

«Δεν είχα απολύτως καμία ενημέρωση ή πληροφορία. Είχα όμως προαίσθημα ότι θα το κάνει σήμερα πριν από την επίσημη έναρξη της νέας Συνόδου. Γι’ αυτό ακύρωσα και συνέντευξη που είχα το πρωί για να μην με πιάσουν στον αέρα οι εξελίξεις!», σχολίαζε ένας εξ αυτών, ενώ άλλος βουλευτής της παρέας ομολογούσε πως βρίσκεται σε δύσκολη θέση. «Εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μέση», έλεγε για να συμπληρώσει πως τη μπαγκέτα έχουν τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Θα γυρίσω στη δουλειά μου!», έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο τρίτος βουλευτής της παρέας με γαλάζιο συνάδελφό τους να τους κοιτά και να σχολιάζει: «Κοιτάξτε τους τρεις τους στον καναπέ. Θα περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο από τον Τσίπρα…»!

Περισσότερο καυστικός ήταν άλλος βουλευτής που έλεγε πως ο ίδιος πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα κι όχι γιατί τον «τράβηξε» η αριστερή ιδεολογία. «Αυτά που κάνει τώρα έπρεπε να τα κάνει το ‘19», είπε και συνέχισε να λέει πως «ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν ο καλύτερος, αλλά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα σκ@@@σε».

«Εμάς δεν μας αφορά. Ασχολούμαστε με τη διεύρυνση της βάσης μας», έλεγε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ συνάδελφός του από τη ΝΔ γέλασε ειρωνικά για την εξέλιξη αυτή.

Το πρωί πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας εθεάθη στην τράπεζα της Βουλής, δίνοντας τροφή για ειρωνικά σχόλια από πρώην συντρόφους του, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου που αναφέρει συχνά – πυκνά πως δυόμιση χρόνια ήταν άφαντος και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να παίρνει τη βουλευτική αποζημίωση.

