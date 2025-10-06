Βόλτα στον Σηκουάνα για τον… σκεπτικό Μακρόν, λίγο μετά την παραίτηση Λεκορνί (Video)

Να καθαρίσει τις σκέψεις του και να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του επιχείρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με μια βόλτα στον Σηκουάνα, λίγο μετά την παραίτηση του Σεμαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία της Γαλλίας.

Bίντεο δείχνει τον Μακρόν να βηματίζει σκεπτικός στον Σηκουάνα, με τα γαλλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για εικόνα ενδεικτική του αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται πως βρίσκεται και ο ίδιος, με τα διαθέσιμα πρόσωπα για την θέση του πρωθυπουργού να προέρχονται, πλέον, αποκλειστικά από την αντιπολίτευση και τον κίνδυνο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του, η οποία θα έχει βάσιμες πιθανότητες να περάσει αυτή τη φορά.

🔴 ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l'implosion du socle commun. 🧨

Lapsus symbolique ?pic.twitter.com/YOY9WbjPW7 — SIRÈNES (@SirenesFR) October 6, 2025

Εν ολίγοις, το απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο για τον Γάλλο πρόεδρο, του οποίοι την παραίτηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

