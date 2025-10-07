Μπάρκας κατά Πολάκη: «Αυτοί που γράφουν για πέμπτες διασπάσεις ας μπουν στη διαδικασία να κάνουν αυτοκριτική»

Απάντηση στο κατά πόσο μπορεί η κίνηση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, να λειτουργήσει εκ νέου διασπαστικά αντί για μια πρωτοβουλία συσπείρωσης, κλήθηκε να δώσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8.

Σημειώνοντας αρχικά ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι «δεν είμαστε αντίπαλοι και δε θα είμαστε αντίπαλοι», εξέφρασε την άποψη ότι δεν θεωρεί ότι είναι «αντιπαραθετικά» τα σχέδια αυτά.

Ως προς την αναφορά του κ. Πολάκη για «πέμπτη διάσπαση» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις δηλώσεις των κ. Ανδρουλάκη και κ. Κασσελάκη για σκηνοθετημένη προσπάθεια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νέο κόμμα, σχόλια τα οποία όλα έρχονται από το χώρο της Κεντροαριστεράς, κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο, ο κ. Μπάρκας είπε πως τα βλέπει ως την «αγωνία τους να συνεχίσουν να υπάρχουν».

Ως προς τη δήλωση Πολάκη, ανέφερε χαρακτηριστικά «είναι επτά οι διασπάσεις. Δεν τα μετράει καλά ο Παύλος. Αλλά αυτή δεν είναι διάσπαση. Ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε την έδρα».

Στο σχόλιο ότι κινείται εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας, απάντησε ο κ. Ρωμανός «καθόλου εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Είδατε να κάνει κάτι άλλο; Είπε ότι παραδίδω την έδρα μου, ότι γράφει βιβλίο, ότι οι παρεμβάσεις του μέσω του Ινστιτούτου του πλέον ή μέσω των ομιλιών του σε διάφορα κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, νομίζω ότι παράγουν πολιτικά μηνύματα».

«Όλη την ανάλυση θα πρέπει να την κάνουμε σοβαρά. Εγώ δεν είμαι φειδωλός στην κριτική, στην αυτοκριτική βασικά, να πω τη μαύρη μου αλήθεια και η αυτοκριτική μου ξεκινάει, πάντα το έκανα αυτό, εγώ πολλές φορές σιώπησα στα κομματικά μου γιατί δεν μ’ αρέσει να μιλάω στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, παρά μόνο πρώτα στα κομματικά μου όργανα και μετά βεβαίως να λέω και την άποψή μου δημόσια γιατί αφορά και την κοινωνία, δεν αφορά μόνο εμένα.

Η άποψή μου, εννοώ, ως ύπαρξη ενός κόμματος. Δεν μίλησα πολλές φορές, όταν η ηγεσία του κόμματός μου έπαιρνε λάθος αποφάσεις.

Ξέρετε, η αυτοκριτική είναι το βασικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι αυτοί που γράφουν για πέμπτες διασπάσεις δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν αυτοκριτική, σοβαρή αυτοκριτική για το πώς επελέγησαν οι ηγεσίες του κόμματός μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τι λέγανε στα social media και όχι στα κομματικά όργανα.

Σοβαρά πράγματα πρέπει να κάνουμε».

Απαντώντας στην κριτική ότι δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν κοινό τόπο συνεννόησης όμορα κόμματα στον χώρο της Αριστεράς, ανέφερε «βεβαίως και θα είναι, κατά την άποψή μου, μια τεράστια, μια ουσιαστική πράξη, βουλευτές οι οποίοι εκλεγήκαμε με το ίδιο κόμμα, εγώ εξελέγην με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγην με άλλο κόμμα, να συνυπάρξουμε και κοινοβουλευτικά.

Αλλά όταν βάζουν θέμα την ψήφιση, για παράδειγμα μπαίνει θέμα για την ψήφιση της τέταρτης Belharra.

Λέω λοιπόν ότι το σχέδιο για την αγορά των Belharra ξεκίνησε το 2018, συνεχίστηκε με την ψήφιση του 2022. Ε, εκεί υπάρχουν ορισμένες ψήφοι ονομαστικές, τοποθετηθήκαμε κομματικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2022 την ψήφισε την αγορά».

Ερωτηθείς αν αναφέρεται στη Νέα Αριστερά, είπε «δεν αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά. Αναφέρομαι σε όσους μετά εφευρίσκουν έναν άλλον ρόλο ή μια άλλη προσωπικότητα. Αυτό στον κόσμο κλωτσάει. Ο κόσμος θέλει μια συνέχεια, μια σοβαρότητα, μια συνέπεια».

Σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι ήταν μια αναμενόμενη κίνηση.

«Δε νομίζω ότι έπεσε κανείς από τα σύννεφα με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής. Μπορεί ο χρόνος να ήταν μη αναμενόμενος δηλαδή, η ημερομηνία, πάντως είχε γραφτεί πολλές πολλές φορές και από πολλούς για την απόφασή του αυτή.

Είναι γεγονός ότι η πράξη του αυτή έχει ταράξει τα προηγούμενα λιμνάζοντα νερά της Κεντροαριστεράς γενικώς, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ.

Βλέπω δηλαδή αντιδράσεις οι οποίες είναι και στα όρια της αλλοφροσύνης από άλλα κόμματα του Κέντρου και της Αριστεράς. Το έχει ανάγκη αυτό η Κεντροαριστερά.

Τα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Η προοδευτική αντιπολίτευση το έχει ανάγκη να ταράξουν τα νερά της γιατί είχαν όλοι καθησυχάσει. Είχαν όλοι αράξει σε κάποιες δημοσκοπικές πραγματικότητες».

«Δεν νομίζω ότι θα σημάνει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε, ερωτηθείς σχετικά. «Ίσα ίσα που και στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που είπε είναι ότι υπάρχει πιθανότητα γιατί κανείς δεν γνωρίζει να ξαναβρεθούμε σε άλλα λιμάνια. (…)

Αν πάτε ένα βήμα πίσω στις πράξεις του Αλέξη Τσίπρα, θα δείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το 2023 από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνοντας όλη την ευθύνη που του αναλογούσε ή όλη την ευθύνη που αναλογούσε σε όλους μας για τα κακά αποτελέσματα που είχαμε στις εθνικές εκλογές του ’23.

Άρα, εντός του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας λειτούργησε συλλογικά.

Πήρε ένα κόμμα του 4,5%, ξέρετε, εγώ ανήκω σε αυτούς – χωρίς να θέλω να αντιπαρατεθώ ιστορικά- ανήκω σε αυτούς που μπήκα στην νεολαία του Συνασπισμού το μακρινό 1999 για ορισμένους που ήμασταν που ήμασταν στο 4%, γιατί ο Συνασπισμός τότε είχε και νεολαία, πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά είχε και νεολαία. Εννοώ, ήμασταν ένα κόμμα του 4,5%, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα φτάσαμε να γίνουμε κυβέρνηση».

Ερωτηθείς τι πιστεύει ότι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, είπε «όλα τα κόμματα του Κέντρου και της Αριστεράς πρέπει να συνεννοηθούν σε προγραμματική βάση για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα στο οποίο θα ακουμπήσει πάνω του η κοινωνία».

Απαντώντας τι θα κάνει ο ίδιος αν πράγματι ο κ. Τσίπρας ηγηθεί νέου κόμματος, είπε χαρακτηριστικά «είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημα, το οποίο όμως θα απαντήσω, πάντα θεωρητικά. Θεωρώ ότι στόχος μας, βασικά στόχος μου για να μην μιλήσω για όλους, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων, δεν είναι να αναπαράξω τον εαυτό μου.

Δηλαδή εγώ δεν θέλω να λέω ότι θα εκλέγομαι εγώ βουλευτής, αλλά ας λύσει τα προβλήματα η κοινωνία μόνη της. Εγώ θα παλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας.

Όλα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με νηφαλιότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω τη μάχη μου, την κοινοβουλευτική μάχη μέσα από τις κομματικές γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν έχω φύγει ποτέ και δεν έχω πάρει καμία βουλευτική μου έδρα, δεν έχω πάει σε άλλο κόμμα ποτέ, ακόμα και αν διαφώνησα με τις αποφάσεις της ηγεσίας.

Και η κοινοβουλευτική μου παρουσία αποδεικνύει ότι δεν είμαι ρίψασπις.

Δεν έχω παραδώσει τα όπλα μου. Είμαι πρώτος σε κοινοβουλευτική δουλειά εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εννοώ πρώτος από τους 300 βουλευτές, δεν εννοώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

