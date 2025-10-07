search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2025 09:53

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Με ένα “σκιάχτρο” δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών»

07.10.2025 09:53
tsipras_marinakis_new_123

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εκλήθη το πρωί της Τρίτης να σχολιάσει τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που πυροδότησε η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Π. Μαρινάκης φάνηκε να επιχειρεί να μειώσει τα επιτεύγματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δε θα κριθεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, δεν έχουμε θέσει τόσο χαμηλά τον πήχη. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ως κυβέρνηση θα κριθούμε από το πρόγραμμά μας».

Μάλιστα, φάνηκε να πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «με ένα ”σκιάχτρο” δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών» και προσθέτοντας ότι η χθεσινή εξέλιξη είχε προεξοφληθεί εδώ και μήνες, ενώ εκτίμησε – όχι χωρίς ειρωνική διάθεση – ότι «για τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν είναι μία αμελητέα εξέλιξη, τώρα τι σχέση έχει ο κ. Τσίπρας με το κέντρο…».

Πάντως, με αυτά και με εκείνα, ο Τσίπρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του πολιτικού ντισκούρς, που λένε και οι Γάλλοι.

Διαβάστε επίσης

Αλαβάνος: Ο Τσίπρας πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη

Χάρης Δούκας: Οι εμμονές Μπακογιάννη ταλαιπώρησαν την Αθήνα – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και πήγαν να ελέγξουν… αστυνομικό – Τρεις συλλήψεις

logo-mega_news-BLUE-transparent
MEDIA

MEGA NEWS: «Ποδαρικό» σήμερα (7/10) στα ευρωπαϊκά σαλόνια του γυναικείου αθλητισμού υψηλού επιπέδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:48
<div style="width:1px;height:1px"></div>helicopter_sacramento_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου στο Σακραμέντο – Σοκαριστικά ντοκουμέντα από το ατύχημα (Video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>macron-panagia-parision
ΚΟΣΜΟΣ

Υπό πίεση ο Μακρόν: Εκλογές εντός 40 ημερών αν δεν πείσει την αντιπολίτευση ο Λεκορνί για τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ

<div style="width:1px;height:1px"></div>despoina-vandi-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: «Θέλω λίγο κουράγιο, έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα» είπε από τη σκηνή (Video)

1 / 3