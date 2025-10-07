Μαρινάκης για Τσίπρα: «Με ένα “σκιάχτρο” δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών»

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εκλήθη το πρωί της Τρίτης να σχολιάσει τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που πυροδότησε η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Π. Μαρινάκης φάνηκε να επιχειρεί να μειώσει τα επιτεύγματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δε θα κριθεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, δεν έχουμε θέσει τόσο χαμηλά τον πήχη. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ως κυβέρνηση θα κριθούμε από το πρόγραμμά μας».

Μάλιστα, φάνηκε να πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «με ένα ”σκιάχτρο” δεν μπορεί να αλλάξει η βούληση των πολιτών» και προσθέτοντας ότι η χθεσινή εξέλιξη είχε προεξοφληθεί εδώ και μήνες, ενώ εκτίμησε – όχι χωρίς ειρωνική διάθεση – ότι «για τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν είναι μία αμελητέα εξέλιξη, τώρα τι σχέση έχει ο κ. Τσίπρας με το κέντρο…».

Πάντως, με αυτά και με εκείνα, ο Τσίπρας βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του πολιτικού ντισκούρς, που λένε και οι Γάλλοι.

