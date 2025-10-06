search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 05:36
06.10.2025 18:45

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

06.10.2025 18:45
mitsotakis tik tok esy – new

Βίντεο στο TikTok ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δυνατότητα που υπάρχει πλέον για τους πολίτες να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ διαδικτυακά.

Ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρει τα εξής:

«Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;

Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως.

Το ΕΣΥ αλλάζει!».

@kyriakosmitsotakis_

Το ΕΣΥ αλλάζει!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

