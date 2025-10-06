Διά τηλεφώνου ενημέρωσε ο Τσίπρας τον Κακλαμάνη για την παραίτησή του

Καθώς περνά η ώρα, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το παρασκήνιο της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής έρχονται στην επιφάνεια.

Έτσι, λοιπόν, συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους ότι ο πρώην πρωθυπουργός, λίγο πριν στείλει την παραίτησή του στη γραμματεία του Προέδρου, μίλησε τηλεφωνικά μαζί του για να τον ενημερώσει ότι πρόκειται να παραιτηθεί.

Οι συνεργάτες του Ν. Κακλαμάνη διευκρινίζουν ότι οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν, και ότι η επικοινωνία τους ήταν μόνο τηλεφωνική.

