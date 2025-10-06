search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

06.10.2025 15:53

Ο Τσίπρας στο μυαλό του Ανδρουλάκη: Κίνδυνος, αλλά και ευκαιρία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

06.10.2025 15:53
Για τον Νίκο Ανδρουλάκη οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητο πεδίο μέχρι την ίδρυση κόμματος και των πρώτων μετρήσεων με αυτό μέσα.

Μέχρι τότε για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει μια ευκαιρία να απευθυνθεί σε στελέχη και κινήσεις που δεν θα ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό προκειμένου να διευρύνει το δικό του κόμμα.

Στο κακό για το ΠΑΣΟΚ σενάριο που το κόμμα Τσίπρα πάρει υπολογίσιμα ποσοστά τότε η μάχη θα δοθεί για την επικράτηση στην αντιπολίτευση, ενώ κάποιοι ήδη λένε πως αν το ΠΑΣΟΚ ξεπεράσει τον Τσίπρα σε ποσοστά στην κάλπη, υπό τις νέες συνθήκες πολυδιάσπασης του χώρου κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι απέτυχε ο Ανδρουλάκης αν δεν έρθει πρώτος στις εκλογές ακόμα και με μια ψήφο, όπως έχει πει.

