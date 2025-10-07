search
07.10.2025
07.10.2025 17:37

Επεισοδιακή σύσκεψη Τσιάρα με Βοιωτούς αγρότες – Τα προβλήματα που «λύνονται με διάλογο» και οι συγκρούσεις

07.10.2025 17:37
Επεισοδιακή ήταν η σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με τους αγρότες της Βοιωτίας, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους Έλληνες αγρότες «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. ενώ υπογράμμισε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Νωρίτερα, οι Βοιωτοί αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τη Λιβαδειά είχαν έντονη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας να φτάσουν με τα τρακτέρ τους μέχρι το Διοικητήριο. Οι αγρότες έσπασαν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας, ενώ σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου.

Ένταση επικράτησε και κατά την άφιξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρα, όταν αγρότες εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον υπουργό. Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των αγροτών, με τους οποίους συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες.

