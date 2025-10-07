Η «υπερπανσέληνος της Συγκομιδής» υψώνεται στον ουρανό σήμερα 7 Οκτωβρίου

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα κάνει την εμφάνισή της την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη μετά τον Νοέμβριο του 2024 και εγκαινιάζει μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας την αρχή ενός μαγευτικού φθινοπωρινού ουράνιου θεάματος.

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ παραδοσιακά ο Οκτώβριος φιλοξενεί και τη λεγόμενη «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού». Στην πράξη, φέτος οι δύο ονομασίες συμπίπτουν, αποτυπώνοντας τόσο τον αγροτικό κύκλο όσο και το παλαιό κυνήγι στο φως του φεγγαριού.

Η πανσέληνος που εμφανίζεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους ανθρώπους της γης καθώς το φεγγάρι ανέτειλε σχεδόν την ίδια ώρα για πολλές νύχτες, φωτίζοντας τις νυχτερινές τους εργασίες.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα.

Παράλληλα, η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά χαρίζει στο φεγγάρι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο της «ερυθρής σελήνης».

Διαβάστε επίσης

Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή όπλων και ναρκωτικών σε νυχτερινό κέντρο της Αττικής

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

Έγκλημα στη Φοινικούντα – Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το διπλο φονικό