ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 10:05
ΚΟΣΜΟΣ

07.10.2025 08:26

Πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας: Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε 184 oυκρανικά drones τη νύχτα

07.10.2025 08:26
ukraine_drones_new

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 184 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο δεδομένα του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Τουλάχιστον ένα από τα drones που καταστράφηκαν κατευθυνόταν στη ρωσική πρωτεύουσα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει κάθε πρωί πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ούτε αν ή πόσα έπληξαν τους στόχους τους.

