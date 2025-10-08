Η… παρέλαση έβγαλε νικητή τον Πάνο Ρούτσι: Ο φόβος της απεργίας πείνας ως την 28η Οκτωβρίου έκανε το «όχι», «ναι»

Ιδιαίτερα συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσε ότι όλα τα αιτήματά του – περί εκταφής της σορού του παιδιού του και διενέργειας τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, παρουσία και πραγματογνώμονα της οικογένειας – έγιναν δεκτά από τις αρχές και ο ίδιος σταματά μετά από 23 ημέρες την απεργία πείνας.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης αποτελεί μια τεράστια νίκη για τον Πάνο Ρούτσι, αλλά και για όλους τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι επί σχεδόν 30 μήνες άκουγαν ένα ξερό «όχι» στα αιτήματά τους για εκταφή των ανθρώπων τους και διενέργεια εξετάσεων στις σορούς, «όχι» που πριν από μόλις λίγες ημέρες άκουσαν και από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, με το αιτιολογικό ότι θα καθυστερούσε η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία και ότι η ανακριτική διαδικασία είχε κλείσει.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τις εξελίξεις, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι «βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά».

Το topontiki.gr έχει γράψει αναλυτικά για τη φόρμουλα που βρέθηκε ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, αλλά και άλλων οικογενειών (καθώς πλέον υπάρχει δεδικασμένο). Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, της απόφασης του Πρωτοδικείου Λάρισας να ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία με τις μηνύσεις σε βάρος ιατροδικαστών, προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο και πυκνές διαβουλεύσεις και σχεδιασμοί σε κυβερνητικό επίπεδο, πριν γίνει σαφές ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος από την πλήρη και χωρίς αστερίσκους ικανοποίηση των αιτημάτων του απεργού πείνας πατέρα.

Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, λοιπόν, ότι μέσα σε όλα τα άλλα (ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του Πάνου Ρούτσι, προβληματισμός για το κύμα συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας που έτεινε να πάρει κινηματικά χαρακτηριστικά, φωνές κορυφαίων υπουργών και βουλευτών της ΝΔ για το δίκαιο του αιτήματος του απεργού πείνας και για την ανάγκη ικανοποίησής του, αλλά και για λάθος χειρισμούς της κυβέρνησης συνολικά στην υπόθεση των Τεμπών), ένα σενάριο που προβλημάτισε πολύ ήταν το ενδεχόμενο ο Πάνος Ρούτσι να συνέχιζε την απεργία πείνας μέχρι και την 28η Οκτωβρίου (προφανώς, σε κακή κατάσταση, καθώς μιλάμε για διάστημα 20 ημερών από σήμερα).

Πηγές με γνώση των συζητήσεων σε κυβερνητικό επίπεδο αναφέρουν ότι ένα τέτοιο σενάριο (με την παρέλαση να εξελίσσεται και στο βάθος του πλάνου τον απεργό πείνας πατέρα που ζητά δικαίωση για το νεκρό παιδί του), όσο ακραίο κι αν φαινόταν, προκαλούσε… ανατριχίλα στην κυβέρνηση, η εικόνα της οποίας – κακά τα ψέματα – έχει «τσαλακωθεί» σοβαρά το τελευταίο διάστημα, τόσο με τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, το κύμα συμπαράστασης στον αγώνα του και τις αδύναμες και αμήχανες δικαιολογίες που ακούγονταν για τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του.

Στα παραπάνω προστέθηκαν και κάποια άρθρα που εξέφραζαν τον… αποτροπιασμό τους για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εικόνας (υποστηρίζοντας ότι δεν θα άρμοζε σε μια εθνική γιορτή…), κάποιες δημοσιογραφικές φωνές που απαιτούσαν από το – πλήρως αναρμόδιο – υπουργείο Άμυνας να λάβει δράση και το όλο πράγμα έμοιαζε να βαίνει ανεξέλεγκτο, κάτι που φαίνεται ότι οδήγησε την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να βρουν την φόρμουλα που θα έδινε λύση στο δράμα, έστω κι αν η λύση αυτή πιστωνόταν σε έναν άνθρωπο που έβαλε τη ζωή του στο ζύγι, προκειμένου να βρει δικαίωση για το παιδί του που χάθηκε στην αδιανόητη τραγωδία των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική – Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν γνώριζα, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

Γιώργος Παπανδρέου: «Η εποχή της ανασφάλειας να γίνει εποχή αναγέννησης, με ένα νέο όραμα ριζοσπαστικής Δημοκρατίας»

«Καρφιά» Μητσοτάκη σε Τσίπρα από ΣΕΒ: Να μη ζήσουμε ξανά περιπέτειες από αυταπάτες και ψέματα των απλοϊκών λύσεων