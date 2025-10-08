Τέμπη: Ποια οργή; – Ρωσικά bots έβγαλαν τους πολίτες στους δρόμους, λέει ο Άδωνις

Το μυστήριο που… ταλάνιζε την πολιτική ζωή της χώρας επιχείρησε να λύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε βίντεο – συνέντευξη στον Φειδία Παναγιώτου, προχωρώντας σε απίστευτους ισχυρισμούς για το ποιος «καδοθήγησε» την κοινή γνώμη για την τραγωδία των Τεμπών.

Όχι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, δεν ήταν η οργή και το αίτημα για Δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που έβγαλε τον κόσμο κατά χιλιάδες στους δρόμους, ήταν ο… ρωσικός δάκτυλος του Κρεμλίνου με τα… εκπαιδευμένα του bots.

«Έίναι πρώτοι σε αυτό» οι Ρώσοι, είπε ο υπουργός, καθώς, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, κάνουν πολύ επιτυχημένα αυτή τη δουλειά. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι «ένα είδος πολέμου» και «είμαι σίγουρος κι εδώ στην Ελλάδα με τα Τέμπη κάτι τέτοιο έγινε». «Βρήκαμε εκατομμύρια λογαριασμούς στα social ψεύτικους. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι οι Ρώσοι αλλά κάποια για λεφτά το κάνανε», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι οι Αρχές εντόπισαν «εκατομμύρια λογαριασμούς που τη μία μέρα είχαν ένα όνομα “Λουντμίλα” και την άλλη μέρα έγιναν “Φειδίας”. Τυχαία το όνομα μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ξαφνικά οι λογαριασμοί που έγραφαν για το άλλο θέμα, ξέρω εγώ, στο οποίο είμαι μέλος της πλανήτης, ήταν ασχολημένοι με τα Τέμπη. Ήταν προφανές ότι κάποιοι είχαν συμφέρον να υπάρξει μια Ελλάδα μια αποσταθεροποίηση. Εσύ τώρα που είσαι ευρωβουλευτής, καταλαβαίνεις ότι η πολιτική δεν είναι απλό πράγμα. Είναι συμφέροντα, γεωπολιτική, λεφτά. Άρα, λοιπόν, τέλος ανωνυμία, τέλος σε άλλα bots».

Λίγο αργότερα βέβαια επιχείρησε να το αφήσει λίγο ανοιχτό, λέγοντας ότι εκτιμά πως πίσω από την επίθεση «Θα μπορούσε και να μην είναι η Ρωσία. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από μποτ. Αποδεδειγμένα, δεν συζητείται. Άλλωστε κάποιος που ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος, το έκανε».

