Ο θεσμικός Καραμανλής και η εκδήλωση στην Παλιά Βουλή

Σε αντίθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μη δώσει το παρών στη χθεσινή εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του τόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Κώστας Καραμανλής ήταν εκεί.
Ο πρώην πρωθυπουργός παρέμεινε στην αίθουσα για το μεγαλύτερο μέρος της εκδήλωσης, συνομίλησε με πολύ κόσμο, αντάλλαξε και μια – τυπική – χειραψία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και γενικά τίμησε τον φίλο του (και πρώην υπουργό των κυβερνήσεών του) Ε. Στυλιανίδη.
«Ο Καραμανλής είναι 100% θεσμικός» είπε στη στήλη στέλεχος της ΝΔ στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μετά το τέλος της εκδήλωσης. «Είπε ότι θα έρθει και ήρθε». Ωστόσο, συμπλήρωσε, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει σύντομα την ευκαιρία να τοποθετηθεί για όσα τον απασχολούν.
Υπενθύμισε ότι στις 15 Οκτωβρίου στην Παλιά Βουλή πραγματοποιείται εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, στην οποία ο Κ. Καραμανλής, που την είχε προτείνει, άλλωστε, για τη συγκεκριμένη θέση, θα μιλήσει.
Μάλιστα, το θέμα της ομιλίας του – περί ποιότητας της δημοκρατίας, του κοινοβουλευτισμού και των θεσμών – δίνει στον Κ. Καραμανλή την ευκαιρία να εκφράσει εκ νέου τις ενστάσεις/επιφυλάξεις του για πρακτικές και προσεγγίσεις της κυβέρνησης στα θέματα αυτά.
Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι οι πληροφορίες λένε ότι στο Μαξίμου το σκέφτονται να παραβρεθεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση αυτή. Ίδωμεν…
