ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:44
09.10.2025 11:17

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με 23 κιλά κάνναβης στη δεξαμενή καυσίμων του αυτοκινήτου του

Μέσα στη δεξαμενή υγραερίου του αυτοκινήτου του, ένας αλλοδαπός έκρυβε περισσότερα από 23 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία είχε εισαγάγει από την Αλβανία με σκοπό να τα διακινήσει στην ελληνική επικράτεια. Ο 41 ετών άνδρας συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Για τον συλληφθέντα υπήρχαν πληροφορίες ότι εισάγει και διακινεί ναρκωτικά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος φαίνεται ότι εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από συνοριακό σταθμό, οδηγώντας αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών τον ακινητοποίησαν και ακολούθησε έρευνα στο όχημα με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και του Α’ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, μέσω ανίχνευσης με τη μέθοδο X-RAY.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη δεξαμενή καυσίμου (υγραερίου) και κατασχέθηκαν 12 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 23 κιλών και 450 γραμμαρίων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, 1.000 ευρώ και το αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

