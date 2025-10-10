Παγίδες και εκλογές, ανέκδοτα από Τασούλα, συναγερμός για Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ στο… Τεννεσί και ο Σκανδαλίδης, οι καντρίλιες της Λούκας και… Φλωρίδης αντί Φλωρίδη  

Καλημέρα σας

Θα σας εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Και αμαρτία εξομολογουμένη, αμαρτία ούκ εστί: Βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτείται για να φτιάξει κόμμα, τον Αντώνη Σαμαρά να καίει εντελώς τα σενάρια περί επιστροφής του στη ΝΔ, δίνοντας την εντύπωση ότι πάει κι αυτός για δικό του κόμμα και την Μαρία Καρυστιανού να φλερτάρει με την ιδέα εμπλοκής της στην πολιτική με κάποιο τρόπο, δεν θα ένιωθα καμία έκπληξη αν μου έλεγε κάποιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξετάσει σύντομα το ενδεχόμενο ενός εκλογικού αιφνιδιασμού.

Καμία ένδειξη από Μαξίμου και τίποτα συγκεκριμένο για να είμαστε ξεκάθαροι.

Απλά παραείναι ρευστό το σκηνικό και μάλλον κρύβει περισσότερες παγίδες απ’ όσες ίσως φαίνονται.

Η αναδίπλωση και τα ανέκδοτα του Τασούλα

Κατ’ αρχάς να σημειώσω τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο Κώστας Τασούλας, μετά το δημοσίευμα της στήλης το πρωί της Πέμπτης. Κατάλαβε αμέσως μόλις διάβασε τη στήλη ότι θα γινόταν σούσουρο να απουσιάζει από την εκδήλωση της επετείου για την Απελευθέρωση της Αθήνας για να πάει στην τελετή τοποθέτησης αγάλματος προς τιμήν, λέει, του «ελεύθερου επαγγελματία και μικρομεσαίου επιχειρηματία».

Καλή τελετή αυτή η δεύτερη, αλλά δεν γίνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να λείπει από τα αγήματα, τα στεφάνια και την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη, με τα οποία εορτάζεται η Απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς κατακτητές.

Πάντως έχω εμπιστοσύνη στον πρόεδρο ότι τη… λαχτάρα από την αρνητική δημοσιότητα θα την κάνει σε λίγο καιρό μία… ευχάριστη (κωμική) αφήγηση. Άλλωστε έχουν να το λένε όσοι τον επισκέπτονται στο προεδρικό μέγαρο: Υποδέχεται σχεδόν τους πάντες με ανέκδοτα! Είναι ταλέντο και να γνωρίζεις ανέκδοτα και να τα λες ωραία, αυτό να το αναγνωρίσουμε στον Τασούλα – δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι άλλο να του αναγνωρίσουμε στο τέλος της θητείας…

Φλωρίδης (ο λάθος) φεύγει, Φλωρίδης (ο αποδεκτός) έρχεται;

Την πιο ωραία εκδοχή για τον επικείμενο ανασχηματισμό – κατά τον Γενάρη λένε – την άκουσα από κάποιους καλά πληροφορημένους, οι οποίες ξέρουν να συνδυάζουν κινήσεις στο προσκήνιο με διεργασίες στο παρασκήνιο, αλλά και να ερμηνεύουν τα σημάδια: Θα φύγει λένε ο Γιώργος Φλωρίδης από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί πεδίο ελεύθερο προκειμένου να διοριστεί του χρόνου τον Ιούνιο ο αδελφός του, Βασίλης εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Έτσι θα επιτευχθεί ένας διπλός (δίκαιος) στόχος:

Αφενός θα φύγει ο Γιώργος από ένα υπουργείο, όπου τα έκανε ρημαδιό, προκαλώντας πλείστα όσα προβλήματα για την κυβέρνηση, μα και εξοργίζοντας κοινωνία και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Αφετέρου θα ανελιχθεί ο γενικά αποδεκτός στο χώρο της Δικαιοσύνης, Βασίλης, ο οποίος στις τελευταίες κρίσεις πλήρωσε το γεγονός ότι ο αδελφός του ήταν αρμόδιος υπουργός.

Συναγερμός μετά την απουσία Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το πρώτο φανερό βήμα για την ίδρυση νέου κόμματος ή για την εμπλοκή του σε ένα… αντικυβερνητικό τρόπον τινά μέτωπο.

Και οι πρώτοι που το κατάλαβαν πρέπει να σας πω, δεν είναι άλλοι παρά ο κομματικοί επιτελείς του Μητσοτάκη. Αυτοί δηλαδή που βλέπουν πώς κινούνται τα κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα.

Τι κατάλαβαν ακριβώς; Ότι στελέχη που έχουν κριτική διάθεση προς την κυβερνητική πολιτική (κυρίως για εθνικά θέματα, ακρίβεια, διαφθορά), αλλά είναι και δυσαρεστημένα από την αντιμετώπιση που είχαν από την ηγεσία αρχίζουν να λοξοκοιτάζουν προς την… έξοδο. Αναμένοντας προφανώς – ή και συνομιλώντας ήδη – την επόμενη κίνηση του προέδρου Αντώνη.

Πρόκειται κυρίως για πολιτευτές, που έμειναν εκτός του 2023, αλλά και για φιλόδοξους παράγοντες, που βλέπουν ότι με τη ΝΔ του 25%-27% δεν έχουν καμία ελπίδα.

Μαθαίνω λοιπόν ότι έχουν αρχίσει ήδη οι προσεγγίσεις για να αποτραπούν οι αποχωρήσεις. Τύπου «τι θέλετε από το κόμμα, εδώ είμαστε εμείς» και άλλα τέτοια ωραία και πατριωτικά.

Στην κουβέντα μπαίνουν και βουλευτές που εξελέγησαν οριακά το 2023 και δεν έχουν καμία προοπτική επανεκλογής. Αλλά πιο προσεκτικά…

Ο φόβος των διαρροών, ο Σκανδαλίδης και το Τεννεσί

Ψάχνονται στο ΠΑΣΟΚ για το εάν υπάρχουν όντως βουλευτές (3, λέει) που μιλάνε με τον Αλέξη Τσίπρα ενόψει της ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Άκρη δεν έβγαλα.

Κάποιος μου είπε «δεν είναι δυνατόν». Άλλος «δεν αποκλείω τίποτα» Ένας τρίτος, πιο τσαχπίνης, σχολίασε «όχι ακόμα… κάτσε να βγουν όμως οι δημοσκοπήσεις»!

Αυτό όμως στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι συνομιλητές μου είναι πως στο επίπεδο του μεσαίου στελεχιακού δυναμικού γίνεται μεγάλη βαβούρα προς τον Τσίπρα. Και ειδικά από το χώρο της αυτοδιοίκησης.

Συγκρατώ την πληροφορία ότι θα φτιαχτεί επιτροπή διερεύνησης, με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Στο μεταξύ πίστευα, με βάση παλαιότερες πληροφορίες ότι υπήρχε ήδη επιτροπή υπό τον Σκανδαλίδη (δεν έχει και πολλούς σαν τον Σκανδαλίδη το ΠΑΣΟΚ άλλωστε). Αλλά μου διευκρίνισαν πως η σκέψη υπήρξε μεν πριν μήνες αλλά μέχρι να γίνει πράξη, χρειάζεται και κάποιος χρόνος ωρίμανσης! Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τα ουισκάδικα του Τεννεσί ένα πράγμα, πρέπει να περιμένεις καιρό για να γίνει κάτι στην πράξη.

Πασόκων ιστορίες

Από τα πασοκικά να σας πω την αμαρτία μου δύο πράγματα κρατάω σε αυτή τη φάση:

– Τις φήμες ότι θα αξιοποιηθούν οι Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, που… περίσσευαν μέχρι τώρα και δεν είχαν συμπεριληφθεί στο Πολιτικό Κέντρο.

– Τι θα κάνει ο Γερουλάνος αν η βελόνα κουνηθεί προς τα… κάτω. Θα επιταχύνει το αίτημα να γίνει κάτι, ή θα περιμένει να περάσουν δύο μήνες;

Οι καντρίλιες της Λούκας

Μαθαίνω ότι μετά τον Αλέξη Τσίπρα, η Λούκα Κατσέλη τα έχει τσουγκρίσει κάπως και με τον Γιάννη Δραγασάκη.

Για την ακρίβεια βέβαια, με τον Τσίπρα έχει επέλθει βαθύ ρήγμα, που δύσκολα θα γεφυρωθεί – εξ ου και ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε προ ημερών πως οτιδήποτε είχε γίνει μέχρι τότε περίπου νέου κόμματος γινόταν ερήμην του.

Το πώς τα κατάφερε η Λούκα να έλθει σε σύγκρουση και με τον Δραγασάκη είναι ένα καλό ερώτημα.

Κάποιες πηγές λένε ότι επιδεικνύει μεγάλη σπουδή να «ηγηθεί» προσπαθειών για συνεργασίες και συγκλίσεις στην κεντροαριστερά.

Και αυτό είναι από ενοχλητικό έως δυσάρεστο.

Από την άλλη μπορεί να μην έχει καν σημασία όλο αυτό το ανακάτεμα. Από τη στιγμή που βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας, όλα τα άλλα ή έχουν μικρή σημασία ή πρέπει να περιμένουν…

