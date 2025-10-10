search
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

Η Σουηδία θα επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (367,11 εκατομμύρια δολάρια) σε περισσότερα συστήματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών – drones.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνάς της χώρας, επικαλούμενος αυξανόμενη απειλή λόγω παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αμυνθούμε εναντίον αυτού», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Η σκανδικαβική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ένα κύμα θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, δημιουργώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις με στόχο συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει ανάμιξη στα επεισόδια αυτά.

