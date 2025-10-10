Ταμείο Ανάκαμψης: «Καμπανάκι» Μητσοτάκη στις κατασκευαστικές – Τελειώνει ο χρόνος για τα έργα

Σε μια κρίσιμη φάση για την πορεία των μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των τεσσάρων μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας, καθώς ο χρόνος τελειώνει και υπάρχει κίνδυνος απωλειών κονδυλίων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πρόοδος των έργων υποδομής και η ανάγκη να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που προβλέπει το Ταμείο, προκειμένου να μην υπάρξουν απώλειες κονδυλίων. Όπως είναι γνωστό, όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το RRF πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, διαφορετικά τα ποσά που δεν θα έχουν απορροφηθεί θα χαθούν οριστικά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι στελέχη και επικεφαλής των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ (Metlen), καθώς και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Από πλευράς εταιρειών, παρόντες ήταν ο Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR), οι Μανώλης Μουστάκας και Χρήστος Παναγιωτόπουλος (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης (ΑΒΑΞ) και ο Ντίνος Μπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ζήτησε να επιταχυνθεί η εκτέλεση των έργων και να υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης και εργολάβων, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα που προκαλούν καθυστερήσεις. Από κυβερνητικής πλευράς ξεκαθαρίστηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση πέρα από το 2026, ενώ ζητήθηκε από τις εταιρείες να καταγράψουν τις εκκρεμότητες του Δημοσίου – όπως απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, αδειοδοτήσεις και μετακινήσεις δικτύων – ώστε να επιλυθούν συντονισμένα.

Οι εργοληπτικοί όμιλοι, από την πλευρά τους, αναγνώρισαν την ανάγκη για επιτάχυνση, επισημαίνοντας όμως ότι οι περισσότερες καθυστερήσεις δεν οφείλονται στους ίδιους, αλλά σε διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ζήτησαν, μάλιστα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο νομοθετικών παρεμβάσεων για την ταχύτερη ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων και άλλων διαδικασιών που συχνά καθυστερούν μεγάλα έργα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν συγκεκριμένα έργα που θεωρούνται κρίσιμα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεταξύ αυτών, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), και ειδικά το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, το οποίο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω προσφυγών και απαλλοτριώσεων. Επίσης, αναφέρθηκε η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία, έργο με προϋπολογισμό 420 εκατ. ευρώ, όπου η πρόοδος κρίνεται χαμηλή σε σχέση με τα χρονικά ορόσημα.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση είχε «λειτουργικό χαρακτήρα», με σκοπό να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία συμφόρησης και να υπάρξει συντονισμός δράσεων. Από κοινού συμφωνήθηκε να υπάρξουν συχνές συσκέψεις παρακολούθησης της πορείας των έργων, ενώ οι εργολάβοι δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν τις εργασίες στα εργοτάξια.

Ο χρόνος, πάντως, πιέζει. Με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση από το RRF ολοκληρώνεται σε περίπου έναν χρόνο, κάθε καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο να χαθούν σημαντικοί πόροι. Η κυβέρνηση και οι κατασκευαστικοί όμιλοι καλούνται πλέον να κινηθούν με συντονισμό και ταχύτητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν πλήρως.

