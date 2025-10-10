search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 13:58

Το Αμερικανικό δημόσιο κέρδισε 330 εκατ. ευρώ από τη Novartis για το σκάνδαλο στην Ελλάδα – Το ελληνικό πόσο;

10.10.2025 13:58
sarakis 7654- new

Εύλογα (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι εύλογα) είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τη συνέντευξη του Παύλου Σαράκη για τη συμμετοχή του στην υπόθεση Novartis.

Ο Παύλος Σαράκης ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όταν στο πόθεν έσχες του δήλωσε πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αμοιβής του από τους Αμερικανούς στην υπόθεση Novartis.

Μιλώντας στο protothema.gr και την «Πρωτη Λεξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, ο ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε ότι επρόκειτο για την αμοιβή του από τον συμβιβασμό που πέτυχε μεταξύ Νοvartis και Αμερικανικού Δημοσίου.

Με τη συμφωνία, η Νοvartis πλήρωσε συνολικά 330 εκατομμύρια, για τα οποία το ελληνικό δημόσιο… αγρόν (ή μάλλον φάρμακα) ηγόρασε…

Διότι ναι μεν ο συμβιβασμός αφορούσε τις ΗΠΑ, είναι όμως … φαρμακερά γνωστό ότι οι διαβόητες πρακτικές του σκανδάλου Novartis που την οδήγησαν σε αυτόν εφαρμόστηκαν σε… μεγάλο εύρος στη χώρα μας.

Η οποία χώρα μας δε φαίνεται να δείχνει… ερευνητικό ενδιαφέρον για το δικό της «μερίδιο» από τις ζημιές που υπέστη.

Και εύλογα διερωτάται κάποιος γιατί είναι πιο ενδιαφέρον το πόθεν έσχες του Σαράκη από το… μη πόθεν έχασες της κυβέρνησης για λογαριασμό του δημοσίου…

Πολύ, δε, περισσότερο, όταν όπως λέει ο ίδιος ο Σαράκης, είχε προτείνει να διεκδικήσει χρήματα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στα αμερικανικά δικαστήρια, και θα είχε κερδίσει ένα ανάλογο ποσό από την εταιρία.

Αλλά προφανώς κάποιοι έκριναν ότι το δημόσιο δεν θα τα χρειαζόταν…

Διαβάστε επίσης

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

«Καμπανάκι» Ροζάκη για τα ελληνοτουρκικά: Είμαστε όμηροι της Τουρκίας

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος αντιπαράθεσης για τις δηλώσεις Μαρινάκη και την «πολιτική ευθύνη» Βορίδη

eforia_kozani_1010_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 17:23
giannis maniatis 66-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Μανιάτης: Έκθεση της ΕΕ αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολυβικό μνημόνιο

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «Απόλλων» δεν απογειώθηκε ποτέ – Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά εξηγήσεις από την Κομισιόν για το πράσινο φιάσκο της κυβέρνησης

dolofonia ellinas londino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα τουρίστα – Τον χτύπησαν με ματσέτες για να τον ληστέψουν

1 / 3