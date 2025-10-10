Το Αμερικανικό δημόσιο κέρδισε 330 εκατ. ευρώ από τη Novartis για το σκάνδαλο στην Ελλάδα – Το ελληνικό πόσο;

Εύλογα (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι εύλογα) είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τη συνέντευξη του Παύλου Σαράκη για τη συμμετοχή του στην υπόθεση Novartis.

Ο Παύλος Σαράκης ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο, όταν στο πόθεν έσχες του δήλωσε πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αμοιβής του από τους Αμερικανούς στην υπόθεση Novartis.

Μιλώντας στο protothema.gr και την «Πρωτη Λεξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, ο ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε ότι επρόκειτο για την αμοιβή του από τον συμβιβασμό που πέτυχε μεταξύ Νοvartis και Αμερικανικού Δημοσίου.

Με τη συμφωνία, η Νοvartis πλήρωσε συνολικά 330 εκατομμύρια, για τα οποία το ελληνικό δημόσιο… αγρόν (ή μάλλον φάρμακα) ηγόρασε…

Διότι ναι μεν ο συμβιβασμός αφορούσε τις ΗΠΑ, είναι όμως … φαρμακερά γνωστό ότι οι διαβόητες πρακτικές του σκανδάλου Novartis που την οδήγησαν σε αυτόν εφαρμόστηκαν σε… μεγάλο εύρος στη χώρα μας.

Η οποία χώρα μας δε φαίνεται να δείχνει… ερευνητικό ενδιαφέρον για το δικό της «μερίδιο» από τις ζημιές που υπέστη.

Και εύλογα διερωτάται κάποιος γιατί είναι πιο ενδιαφέρον το πόθεν έσχες του Σαράκη από το… μη πόθεν έχασες της κυβέρνησης για λογαριασμό του δημοσίου…

Πολύ, δε, περισσότερο, όταν όπως λέει ο ίδιος ο Σαράκης, είχε προτείνει να διεκδικήσει χρήματα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στα αμερικανικά δικαστήρια, και θα είχε κερδίσει ένα ανάλογο ποσό από την εταιρία.

Αλλά προφανώς κάποιοι έκριναν ότι το δημόσιο δεν θα τα χρειαζόταν…

