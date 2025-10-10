Το κράτος «μπαταχτσής»: Φουσκώνουν τα φέσια του Δημοσίου, κοντά στα 3,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο

Όσο το κράτος επιμένει να ζητά συνέπεια από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τόσο δυσκολεύεται να δείξει την ίδια συνέπεια στις δικές του υποχρεώσεις. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου αυξάνονται ξανά, αποδεικνύοντας ότι ο «μεγάλος οφειλέτης» της αγοράς δεν είναι άλλος από το ίδιο το κράτος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου —μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων— ανήλθαν τον Αύγουστο του 2025 στα 3,882 δισ. ευρώ, από 3,541 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Δηλαδή, μέσα σε μόλις έναν μήνα, το Δημόσιο αύξησε τα απλήρωτα χρέη του κατά 341 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η «Λερναία Ύδρα» των κρατικών φεσιών δεν λέει να κοπεί.

Ο μεγάλος ασθενής του συστήματος αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ο χώρος της Υγείας. Τα νοσοκομεία, παρά τη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), που στόχευε να εξορθολογήσει τις διαδικασίες πληρωμής, εξακολουθούν να συσσωρεύουν οφειλές. Από 1,498 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, οι υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν σε 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, καταγράφοντας άνοδο 129 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Όπως επισημαίνει το Γενικό Λογιστήριο, τα στοιχεία περιλαμβάνουν μικτά ποσά, καθώς δεν έχουν συμψηφιστεί οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με rebate και clawback — δηλαδή με εκπτώσεις και επιστροφές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει απογοητευτική: ένα σύστημα που ζητά αυστηρότητα και διαφάνεια από τους πολίτες λειτουργεί με χρόνιες καθυστερήσεις και εσωτερικά «φέσια» που μεταφέρονται από μήνα σε μήνα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, που αποτελούν έναν από τους πιο ευαίσθητους δείκτες της σχέσης κράτους–πολίτη. Το ποσό αυτό ανήλθε στα 928 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 196 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο (732 εκατ. ευρώ). Από αυτά, τα 288 εκατ. ευρώ είναι πραγματικά ληξιπρόθεσμα, δηλαδή καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Το παράδοξο είναι ότι σχεδόν 119 εκατ. ευρώ δεν έχουν καμία δικαιολογία καθυστέρησης, παρά μόνο τη γνωστή δυσκινησία της γραφειοκρατίας.

Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών, τα 431 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους (όπως εισοδήματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας), τα 392 εκατ. ευρώ έμμεσους (κυρίως ΦΠΑ), 8 εκατ. ευρώ άλλους φόρους και 97 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα. Στην πράξη, πρόκειται για χρήματα που ανήκουν σε πολίτες και επιχειρήσεις, τα οποία το Δημόσιο κρατά για μήνες, τη στιγμή που οι ίδιοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να είναι απολύτως συνεπείς στις δικές τους οφειλές.

Αύξηση καταγράφεται και στα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, που έφτασαν τα 651 εκατ. ευρώ, από 623 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Αντίστοιχα, οι οφειλές των ΟΤΑ ανήλθαν στα 251 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου εμφανίζουν αύξηση από 223 εκατ. ευρώ σε 227 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο κρατικός προϋπολογισμός άφησε απλήρωτες για πάνω από 90 ημέρες υποχρεώσεις ύψους 162 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιστροφές φόρων, ανήλθαν σε 2,954 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 145 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις περί «δημοσιονομικής σταθερότητας» και «επιτάχυνσης των πληρωμών». Στην πράξη, το Δημόσιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τη λογική ότι μπορεί να καθυστερεί χωρίς συνέπειες, την ώρα που για τον πολίτη ή την επιχείρηση η καθυστέρηση λίγων ημερών οδηγεί σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή κατασχέσεις.

Και όσο το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί ως ο πιο συστηματικός «μπαταχτσής» της οικονομίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο λογιστικό. Είναι θέμα αξιοπιστίας, θεσμικής συνέπειας και οικονομικής ισορροπίας.

Διαβάστε επίσης:

Ψηφιακός έλεγχος οχημάτων σε πραγματικό χρόνο για να εντοπίζονται παραβάτες και να επιβάλλονται πρόστιμα

Χρηματιστήριο: Έναρξη από τη Euronext της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών για το σύνολο των μετοχών της ΑΤΗΕΧ

Βιοκαρπέτ: Έκτακτη γενική συνέλευση εγκρίνει την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Exalco