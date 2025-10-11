«Δεν σε νίκησε ο καρκίνος»: Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τον θάνατο της μητέρας του

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που έχασε τη μητέρα του μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

«Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά», έγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στο Facebook.

«Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.

Θα σε αγαπώ για πάντα».

