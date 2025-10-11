Στην κυκλοφορία παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελλάδα αντιμετώπιζε ελλείψεις στις οδικές της υποδομές, τόσο ως προς την ποιότητα και ασφάλεια του οδικού δικτύου όσο και σε επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου για τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας οδήγησε σε ένα πυκνό και αξιόπιστο οδικό δίκτυο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών με προηγμένα συστήματα διαχείρισης και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σήμερα είναι πλέον ορατά τα οφέλη τους, καθώς από το 2007-2021 τα δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά 83% στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων, ενώ μόνο το 7% συμβαίνει στο δίκτυο των παραχωρήσεων. Παράλληλα, οι οδικοί άξονες εξυπηρετούν όλους τους πολίτες και όλα τα μέσα μεταφοράς (Ι.Χ., φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα), μειώνοντας ακόμα και στο μισό το χρόνο ταξιδιού, όπως συνέβη και στην Πατρών- Πύργου, όπου ο χρόνος από 1 και 45’ μειώθηκε στα 45’.

Του Αγίου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου) παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ. του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Αυτοψία στο εργοτάξιο του τμήματος Μιντιλόγλι -Αλισσός πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας, την εβδομάδα που πέρασε, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Δ. Αναγνώπουλο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού, κ. Παναγιώτη Παπανικόλα. Ο Υπουργός διαπίστωσε πως οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό βαθμό και έκανε αναφορά στους 410 εργαζόμενους που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο με στόχο τα τελευταία 10 χλμ. να παραδοθούν του Αγ. Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ στα 65 χλμ. από τον Αλισσό έως τον Πύργο, που παραδόθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, η μέση ημερήσια κυκλοφορία τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας ανήλθε σε 5.250 οχήματα ανά κατεύθυνση στην περιοχή του Πύργου και 10.200 οχήματα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την προσμονή των τοπικών κοινωνιών για αυτό το έργο.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού από τον Πύργο έως την Τσακώνα, δηλώσεις έκανε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, επισημαίνοντας πως τα βασικά ζητήματα παραμένουν η διέλευση από την περιοχή του Καϊάφα και η χρηματοδότηση του έργου. Ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε, επίσης, ότι τα έργα για το αρδευτικό δίκτυο και την ύδρευση θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους.

Η Πατρών – Πύργου δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και έγινε αποδεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της έχει αρχίσει να διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις οδικές μετακινήσεις στη Δυτική Πελοπόννησο, ενισχύοντας τόσο την τουριστική ανάπτυξη όσο και την προσβασιμότητα στις ευρύτερες περιοχές. Κυρίως όμως, τόνισε, «δεν είχαμε κανένα δυστύχημα, ενώ από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίσαμε, τα μισά αφορούσανακινητοποιημένα οχήματα».

Όπως τονίστηκε από τον ομιλητή, οι 60 εργαζόμενοι σε περίπολα, ομάδες επέμβασης και Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε 2 Τεχνικές Βάσεις σε Ρίο και Πύργο, αποτελούν έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό λειτουργίας και ασφάλειας που είναι στη διάθεση των ταξιδιωτών 24 ώρες/ 24ωρο.

