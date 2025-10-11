Τσουκαλάς για Τσίπρα: «Το ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αρκεί η γάτα να πιάνει ποντίκια»

Για τον Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο μίλησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Action24 ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Το μέλλον θέλει απαντήσεις του μέλλοντος και όχι αφηγήματα του παρελθόντος» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά και μπορεί να εκφράσει το στοίχημα για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, χωρίς περιπέτεια. Επιπλέον,

μπορεί να εισπράξει από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας».

»Μία φθορά που φαίνεται, για παράδειγμα, στο στεγαστικό. Σύμφωνα με μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, μέσα σε ένα χρόνο και με το πρόγραμμα “Σπίτι Μου ΙΙ” οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν κατά 7,2% και οι τιμές αγοράς ακινήτων κατά 10,2%. Ακόμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση απέτυχε. Από τα 1.148 επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί ,έχουν συμβασιοποιηθεί μόνο 550. Τα υπόλοιπα , αν δεν έχουν γίνει ως τον Αύγουστο, θα χαθούν. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία έδωσε μπόνους 40.000 ευρώ στον επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας – που ο διορισμός του είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ-. Και δεν εφαρμόζουν την απόφαση της δικαιοσύνης, και δίνουν χρήματα των φορολογουμένων στους κομματικούς εκλεκτούς. Είναι η κυβέρνηση που φέρνει το 13ωρο, το 6ήμερο , η κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών».

«Διορίζουν όποιον θέλουν με κομματικά κριτήρια»

Ειδικά για την περίπτωση του έκπτωτου Διοικητή της Ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας, ο

Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε: «η κυρία Κεραμέως, όχι μόνο έφερε στην Επιτροπή της Βουλής τον έκπτωτο Διοικητή της Ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας για να εξυμνήσει την πολιτική της, αλλά παραδέχτηκε ότι του ενέκρινε και bonus 40.000 ευρώ μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που έκρινε άκυρο τον διορισμό του λόγω υπερμοριδότησης του. Αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές αναδεικνύουν το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

»Διορίζουν όποιον θέλουν με κομματικά κριτήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τον διορισμό, αλλά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν εφαρμόζει την απόφαση της δικαιοσύνης, δίνει bonus στον κομματικό της εκλεκτό. Προσβάλλουν τη δικαιοσύνη, υποτιμούν τη νοημοσύνη μας, θέλουν το κράτος φέουδο».

«Όλα θα κριθούν στην κάλπη»

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα, στην οποία ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πως «το

ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αρκεί η γάτα να πιάνει ποντίκια», ο Κ.

Τσουκαλάς σημείωσε πως «δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η κεντροαριστερά για να ηγεμονεύσει

πρέπει να κάνει ιδεολογική λοβοτομή, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές

μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς. Για να νικήσει η δημοκρατική παράταξη – και γι’

αυτό αγωνιζόμαστε στο ΠΑΣΟΚ – πρέπει να ανακτήσει την ιδεολογική ηγεμονία των προοδευτικών αξιών στην κοινωνία, δεν αρκεί να ετεροπροσδιορίζεται από τη δεξιά. Ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς σαφές πρόσημο δεν είναι δυνατό να κυριαρχήσει πολιτικά. Αυτές

είναι συνταγές που έχουν ηττηθεί».

«Για εμάς το κρίσιμο είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ήττα της νεοφιλελεύθερης και συντηρητικής πολιτικής. Αυτό προϋποθέτει να κάνουμε ξανά ισχυρές τις ιδέες που θέλουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ο μέσος ψηφοφόρος θέλει αξιοπιστία και αυτή έχει ως βασικό προαπαιτούμενο την σταθερότητα στις απόψεις. Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα κριθούν στην κάλπη», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του κ. Τσίπρα περί γάτας και ποντικιού στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία δεν είναι θέματα που πρέπει να δούμε σε μια λογική γάτας και ποντικού, με αυτό τον τρόπο μοιάζει σα να τα περιορίζουμε και να μειώνουμε την αξία τους».

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να εκτεθεί»

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να εκτεθεί και ένας πρώην Πρωθυπουργός, όπως ο κ.

Τσίπρας έχει ήδη κριθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την

Πρωθυπουργία του» επανέλαβε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Αυτό που μου κάνει εντύπωση και παρατηρώ σε μερίδα του Τύπου, έντυπα και αναλυτές που είναι φίλα προσκείμενα στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι έχουν ένα άγχος να προβλέπουν καθημερινά πόσο καλά θα πάει το εγχείρημα του τέως Πρωθυπουργού.

Η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ως στρατηγική να εργαλειοποιήσει την προσπάθεια – φιλοδοξία του για να βάλει ένα πολιτικό σκιάχτρο στην πολιτική ζωή ώστε να συσπειρώσει τον κόσμο που απομακρύνεται από τους κόλπους της λόγω των σκανδάλων. Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων και μια κυβέρνηση που δεν δουλεύει πια για τους πολίτες ,αλλά τους δουλεύει και τους εξαπατά. Μάλιστα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι οι μισοί ψηφοφόροι της την θεωρούν διεφθαρμένη και αναποτελεσματική άρα φαίνεται πως είναι μη αναστρέψιμη η καθοδική της πορεία.

Η Νέα Δημοκρατία, επομένως, δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να συσπειρώσει με αναφορές στο παρελθόν και τεχνητές πολώσεις».

