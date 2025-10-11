Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ο δημιουργός της πολιτικής τερατογένεσης έρχεται να σώσει την Ελλάδα» (Video)

Τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξή του στους Εφ.Συν ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από συζητήσεις με όρους προσωπολατρίας με επίκεντρο τον πρώην πρωθυπουργό, κ. Τσίπρα αλλά έχει ανάγκη από πολιτικές που βελτιώνουν τη ζωή τους».

Συγκρίνοντας την πορεία της οικονομίας επί ημερών του κ. Τσίπρα επισήμανε ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θα ξαναγράψει την ιστορία. «Επί των ημερών του κ. Τσίπρα ήταν η 27η χώρα στην Ευρώπη των 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν 6 με 7 θέσεις κάτω στον κατώτατο μισθό από ότι είναι σήμερα, είχε 35% χαμηλότερο κατώτατο μισθό και 30% μέσο μισθό. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια χώρα που έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, σταθερά σε χρόνια που δε “βρέχει” ανάπτυξη στην Ευρώπη, τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, 35% πάνω των κατώτατο μισθό και 30% πάνω τον μέσο μισθό, το 2026 θα είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση ρυθμού επενδύσεων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση από 1/1/2026 προχωρά σε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση ενώ μεγάλη μεταρρύθμιση γίνεται και στη Δικαιοσύνη.

Πρόσθεσε ότι στη σημερινή κυβέρνηση εντοπίζεται μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη. «Αυτή η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τις περισσότερες κρίσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους που καμία από αυτές δεν δημιούργησε» ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε υποχρέωση να τις αντιμετωπίσουμε.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση αντίθετα δημιούργησε κρίσεις λόγω των ιδεοληψιών της» τόνισε.

Παράλληλα, αναφερόμενος σε ονόματα που απάρτιζαν την κυβέρνηση Τσίπρα ανέφερε ότι «τους έβαλε όλους στην πρώτη γραμμή και τώρα τους πετάει σαν τρίχα από το ζυμάρι για τους δικούς του λόγους και έρχεται ο δημιουργός όλης αυτής της πολιτικής τερατογένεσης ως ένας Ευρωπαίος σύγχρονος πολιτικός να σώσει την Ελλάδα».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι «η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει δύο μεγάλα λάθη:Το ένα είναι θεωρεί ότι όλα αυτά που λέω είναι δεδομένα για τον κόσμο και να μην απαντάει όταν δέχεται ερωτήσεις». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο πήχης θα είναι ο όποιος κύριος Τσίπρας. Ο πήχης είναι τα προβλήματα της κοινωνίας».

«Δεν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και του παρέδωσαν ένα Λουξεμβούργο, μια Ελβετία» ανέφερε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι «το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτόκλητους σωτήρες».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Γρηγόρη Βάρρα ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «τίποτα από όσα είπε ο κ. Βάρρας δεν είναι είδηση. Τα αξιολόγησε η ΚΟ της ΝΔ και έκρινε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κ. Βορίδη» είπε.

«Είναι πολύ άδικο να ρίχνουμε την πολιτική ευθύνη στον κ. Βορίδη, που κληρονόμησε μια κατάσταση, εφάρμοσε όσα οι προηγούμενοι είχαν ψηφίσει, συναίνεσε σε κάτι που του είχε υποδείξει η διοίκηση της προηγούμενης κυβέρνησης και δυστυχώς όλο αυτό μεταφέρεται σε μια τοξική κουβέντα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτές δρομολογούνται.

«Για εμάς δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία: Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων να πάρουν τα λεφτά τους. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και τον Νοέμβριο οι κύριες πληρωμές. Ο δεύτερος στόχος είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο και οι πραγματικοί μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα».

«Η αντιπολίτευση στήνει ένα καβγά που εμείς ποτέ δεν θα συμμετέχουμε» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Τέλος, ερωτηθείς για τις 23 ημέρες πείνας του Πάνου Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που ζητάει κάτι για το παιδί του. Ποιοι δεν στέκονται ουσιαστικά; αυτοί που βλέπουν στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου μια ευκαιρία για πολιτική επιβίωση, ανάδειξη».

Στο ερώτημα γιατί έπρεπε να περάσουν τόσες ημέρες για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα του κ. Ρούτσι ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «Οι αποφάσεις για τέτοια αιτήματα είναι αποκλειστικά θέματα της δικαιοσύνης».

«Η δικαιοσύνη έδωσε τις απαντήσεις της, με τους χρόνους της που αξιολογούνται από τον κόσμο και δεν πέρασε το σχέδιο κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρώτη την κυρία Κωνσταντοπούλου να παίξουν καθυστερήσεις με τη δίκη» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν θα κάνω στρατολογήσεις στελεχών – από τα κάτω το εγχείρημα, σημασία έχει η αποτελεσματικότητα, όχι πόσο αριστερός είσαι»

«Η αναβάπτιση» Τσίπρα στην «κολυμπήθρα» της κοινωνίας και ο Γολγοθάς του Φάμελλου

Διασύνδεση των στόχων Ελλάδας και Κύπρου