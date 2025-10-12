search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 19:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 18:27

Θεσσαλονίκη: 22χρονος τραυματίας, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

12.10.2025 18:27
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του. Ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: Αναπνέω μόνο για να βάλω φυλακή τους δολοφόνους του παιδιού μου

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου – Πώς θα κινηθούν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς το κάνει… θρίλερ: Ζητάει την απελευθέρωση Παλαιστίνιων ηγετών για την ανταλλαγή ομήρων

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο κατά την εργασία της

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4-1): Live η πρώτη μπασκετική μάχη των «αιωνίων»

keaton1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντάϊαν Κίτον: Τα αίτια θανάτου, οι μάχες με τη βουλιμία και η αλήθεια πίσω από τα καπέλα

akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ποια είναι τα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων -Ζητά συνάντηση με το υπ. Περιβάλλοντος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 19:05
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς το κάνει… θρίλερ: Ζητάει την απελευθέρωση Παλαιστίνιων ηγετών για την ανταλλαγή ομήρων

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο κατά την εργασία της

olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (4-1): Live η πρώτη μπασκετική μάχη των «αιωνίων»

1 / 3