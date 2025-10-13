Αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας και το 2026: Αδικίες για τα παλαιότερα αυτοκίνητα, τι γίνεται με την ακινησία

Παρά τις διαχρονικές και επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις της Πολιτείας ότι το σύστημα των τελών κυκλοφορίας θα εξορθολογιστεί, θα γίνει πιο δίκαιο και προσαρμοσμένο στα πραγματικά δεδομένα της χρήσης των οχημάτων, η πραγματικότητα για άλλη μια χρονιά αποδεικνύεται απογοητευτικά ίδια. Και το 2026, οι ιδιοκτήτες περισσότερων από τέσσερα εκατομμύρια οχήματα θα πληρώσουν τα ίδια ακριβώς ποσά με φέτος, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τις εξαγγελίες για αναμόρφωση με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, οι πραγματικές αλλαγές δεν ήρθαν ποτέ. Έτσι, το φορολογικό βάρος παραμένει άκαμπτο, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόσχεση για «δικαιότερα τέλη» εξακολουθεί να αποτελεί περισσότερο ρητορική παρά ουσία.

Οι ίδιες ημερομηνίες, οι ίδιες υποχρεώσεις, οι ίδιες επιβαρύνσεις

Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η πλατφόρμα πληρωμής θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου. Η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης παραμένει σταθερή: 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται τα γνωστά πρόστιμα — ένα επιπλέον 25% αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2026, 50% αν εξοφληθούν τον Φεβρουάριο και 100% αν πληρωθούν μετά την 1η Μαρτίου. Σε κάθε περίπτωση, η επιβάρυνση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, τέλη 100 ευρώ μετατρέπονται σε 125 ευρώ αν πληρωθούν Ιανουάριο, σε 150 ευρώ αν εξοφληθούν Φεβρουάριο και σε 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά. Για τέλη 240 ευρώ, η συνολική οφειλή διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 300, 360 και 480 ευρώ.

Η λογική παραμένει τιμωρητική και όχι διορθωτική, καθώς δεν προβλέπεται καμία ευελιξία ή προσαρμογή για πολίτες που καθυστερούν για αντικειμενικούς λόγους.

Η αδικία ενός απαρχαιωμένου συστήματος υπολογισμού

Ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας παραμένει ουσιαστικά ίδιος για πάνω από μία δεκαετία. Η πρώτη άδεια κυκλοφορίας, ο κυβισμός του κινητήρα και οι εκπομπές CO₂ εξακολουθούν να καθορίζουν το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε οδηγός — ανεξάρτητα από τη χρήση του οχήματος ή τα εισοδηματικά του δεδομένα.

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται αποκλειστικά με βάση τα κυβικά εκατοστά. Έτσι, ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών επιβαρύνεται με 135 ευρώ, ένα 1.600 κυβικών με 280 ευρώ και ένα 2.000 κυβικών με 690 ευρώ.

Από την άλλη, τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων, σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 0 ευρώ για τις χαμηλές εκπομπές έως και 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο για τις υψηλότερες. Ένα όχημα με 130 γραμμάρια CO₂ πληρώνει 156 ευρώ, ενώ ένα με 180 γραμμάρια CO₂ φτάνει στα 441 ευρώ.

Ακόμη και τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις στους συντελεστές. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα παλαιό μοντέλο φορολόγησης, που έχει απλώς προσαρμοστεί επιφανειακά στα νέα δεδομένα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση ή το κοινωνικό προφίλ του κατόχου.

Προσωρινή ακινησία: μια λύση ανάγκης, όχι επιλογής

Για όσους ιδιοκτήτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, η μόνη διέξοδος παραμένει η δήλωση προσωρινής ακινησίας του οχήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής MyCAR.

Η διαδικασία απαιτεί την είσοδο με κωδικούς Taxisnet, την αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της διεύθυνσης, του ταχυδρομικού κώδικα, καθώς και τη δήλωση του χώρου στάθμευσης, που πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, όλοι πρέπει να εγκρίνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν είναι αποτέλεσμα προνομίου αλλά αναγκαστικής επιλογής πολλών πολιτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο οικονομικό βάρος των τελών.

Τα υπέρογκα πρόστιμα για όσους δηλώνουν ψευδώς ακινησία

Η πολιτεία, αν και αμετάβλητη στη φιλοσοφία των τελών, εμφανίζεται αυστηρότατη απέναντι σε όσους επιχειρήσουν να παρακάμψουν το σύστημα. Αν διαπιστωθεί ότι ένα όχημα που έχει δηλωθεί σε ακινησία κυκλοφορεί, ο ιδιοκτήτης τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας, αλλά και με πρόσθετη χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται για τρία χρόνια και το δίπλωμα οδήγησης.

