BOX NOW: Αυξάνει θυρίδες σε 200.000 σημεία καλύπτοντας 94% πληθυσμού με πενταπλασιασμό εσόδων

Επεκτείνει σημαντικά το δίκτυο Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα η BOX NOW, φτάνοντας τις 200.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία και καλύπτοντας το 94% του πληθυσμού. Η εταιρεία, με πενταπλασιασμό εσόδων το 2024 και διεθνή παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, στοχεύει σε κερδοφορία το 2025 και περαιτέρω γεωγραφική επέκταση.

Η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για αυτόματα μηχανήματα παραλαβής δεμάτων ενισχύει την ανάπτυξη της BOX NOW, η οποία έχει ήδη εγκαταστήσει 163.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία. Ο αριθμός των θυρίδων αναμένεται να φτάσει τις 200.000 μέχρι το τέλος του έτους, καλύπτοντας την πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού.

Η εταιρεία έχει επεκταθεί σε σημαντικά νησιά όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Λέσβο, Λευκάδα, Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά, ενώ προγραμματίζονται νέες τοποθετήσεις σε Χίο και Κω. Η επέκταση σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Από την έναρξη λειτουργίας της το 2021, η BOX NOW έχει μετασχηματίσει τον τρόπο παραλαβής και αποστολής δεμάτων, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, στην ενίσχυση της παρουσίας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών B2C και B2B.

Η διεθνής ανάπτυξη προχωρά με παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία και σχεδιαζόμενη είσοδο στην Κροατία το 2026 μέσω της υπηρεσίας «Στείλε Δέμα». Το 2024, η εταιρεία πέτυχε πενταπλασιασμό του κύκλου εργασιών, από 2,8 εκατ. ευρώ σε 15,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες μειώθηκαν κατά 40% και από τον Οκτώβριο εμφανίζει θετικό EBITDA. Ο στόχος για το 2025 είναι κερδοφορία με τζίρο πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Η BOX NOW, θυγατρική του Emma Capital Group, διαθέτει πάνω από 2 εκατ. πελάτες, λειτουργεί εννέα hubs στην Ελλάδα και επενδύει σε καινοτόμες λύσεις με πλήρως αυτόνομα, ηλιακής ενέργειας μηχανήματα που προσφέρουν 24ωρη πρόσβαση για ανέπαφη παραλαβή και αποστολή δεμάτων. Η υπηρεσία «Στείλε Δέμα» επιτρέπει πανελλαδική αποστολή χωρίς φυσική παρουσία ή ογκομετρική χρέωση, μέσω website ή mobile εφαρμογής.

