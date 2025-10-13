e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν και αυτή την εβδομάδα ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από σήμερα Δευτέρα (13/10) έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, θα κατατεθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.499 δικαιούχων.

Πιο αναλυτικά:

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.

Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από ΔΥΠΑ:

25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

και λοιπές παροχές. 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης:

«Καπέλο» 2 ευρώ στα τσιγάρα ετοιμάζει να φέρει η ΕΕ

Eurostat: Ευρωπαϊκό «ρεκόρ» στις υπερωρίες οι Έλληνες – Ένας στους δύο δεν τις πληρώνεται

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης