e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν και αυτή την εβδομάδα ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από σήμερα Δευτέρα (13/10) έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, θα κατατεθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.499 δικαιούχων.
Πιο αναλυτικά:
Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:
Πληρωμές από ΔΥΠΑ:
