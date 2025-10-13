search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

13.10.2025 07:19

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

trapeza bank

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν και αυτή την εβδομάδα ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από σήμερα Δευτέρα (13/10) έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, θα κατατεθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.499 δικαιούχων.

Πιο αναλυτικά:

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από ΔΥΠΑ:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
    83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

