«The Voice» και Δανία – Ελλάδα κατάφεραν τις κορυφαίες τηλεθεαματικότητες του Σαββατοκύριακου (11,12/10)

Τα τηλεοπτικά γούστα του γουίκεντ ήταν τα αναμενόμενα. Τα περισσότερα βλέμματα συγκέντρωσαν – και με διαφορά από τον ευρύτερο ανταγωνισμό – το μουσικό σόου «The Voice», και του Σαββάτου και της Κυριακής, αλλά και η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Δανίας- Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Μάλιστα, η μετάδοση του ματς, παρά τον υπολογίσιμο «αντίπαλο » και τον ανταγωνισμό άλλων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, δεν επηρεάστηκε και είχε την υψηλότερη επίδοση.
Στο Top 10 του Σαββάτου πλασαρίστηκε η νέα κωμική σειρά «Τρομεροί γονείς» του Alpha και στα αξιοπρόσεκτα εκείνου της Κυριακής ήταν η κωμική σειρά «Τα φαντάσματα» του Star , σε επανάληψη, αλλά και το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Don’t forget the lyrics»του ΑΝΤ1.
Προφανώς και μάζεψε αρκετούς το ματς ΟΣΦΠ- ΠΑΟ στην ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, το οποίο ήταν το τρίτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα.
