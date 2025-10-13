Τραμπ αναχωρώντας για Αίγυπτο: «Ο πόλεμος τελείωσε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «τελείωσε», καθώς επιβιβαζόταν στο Air Force One για να αναχωρήσει για το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να γιορτάσει την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Εντάξει; Το καταλαβαίνετε αυτό;» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ήταν βέβαιος ότι η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είχε τελειώσει.

«Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιο μου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η εκεχειρία θα τηρηθεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους πριν μπει στο αεροπλάνο.

«Υπάρχουν 500.000 άνθρωποι χθες και σήμερα στο Ισραήλ», ανέφερε για μια μαζική συγκέντρωση για τους ομήρους χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, στην οποία μίλησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και χειροκροτήθηκε. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης ισχυρίστηκαν ότι συμμετείχαν μισό εκατομμύριο.

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται στην επίσκεψή του στην περιοχή από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, μαζί με πλήθος άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

