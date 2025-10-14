search
14.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

14.10.2025 20:59

Μπλεξίματα για τον Μέσι: Ίσως χρειαστεί να κατεδαφίσει τμήμα της βίλας του στην Ίμπιζα

14.10.2025 20:59
Στο επίκεντρο ελέγχων για οικοδομικές παραβάσεις βρίσκεται η βίλα αξίας 11 εκατ. ευρώ, του Λίονελ Μέσι στην Ίμπιζα.

Ο Μέσι, που παίζει την Ίντερ Μαιάμι, αγόρασε τη βίλα το 2022 από Ελβετό επιχειρηματία. Το ακίνητο, έκτασης 568 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει υπόγειο παράρτημα, πισίνα, σπα και αίθουσα κινηματογράφου.

Δεν του δίνουν το πιστοποιητικό ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι το ακίνητο δεν ήταν κατάλληλο για περαιτέρω ανάπτυξη, διότι βρίσκεται σε κοινοτική αγροτική γη, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης προχώρησε στην κατασκευή νέων κτισμάτων στο υπόγειο.

Ο Μέσι προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας θα αναγκαστεί να κατεδαφίσει τα εν λόγω κτίσματα.

Ο δικηγόρος του Αργεντινού άσου και εταιρεία real estate, που έχει ιδρύσει εργάζονται, ώστε να λύσουν το κόλλημα που έχει προκύψει.

