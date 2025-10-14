Μπλεξίματα για τον Μέσι: Ίσως χρειαστεί να κατεδαφίσει τμήμα της βίλας του στην Ίμπιζα

Στο επίκεντρο ελέγχων για οικοδομικές παραβάσεις βρίσκεται η βίλα αξίας 11 εκατ. ευρώ, του Λίονελ Μέσι στην Ίμπιζα.

Ο Μέσι, που παίζει την Ίντερ Μαιάμι, αγόρασε τη βίλα το 2022 από Ελβετό επιχειρηματία. Το ακίνητο, έκτασης 568 τετραγωνικών μέτρων, περιλαμβάνει υπόγειο παράρτημα, πισίνα, σπα και αίθουσα κινηματογράφου.

İspanya, Messi’nin Ibiza’daki 11 milyon euroluk villasının imara aykırı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattı. pic.twitter.com/Sh6EzEIMQV — Onedio (@onediocom) October 14, 2025

Δεν του δίνουν το πιστοποιητικό ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι το ακίνητο δεν ήταν κατάλληλο για περαιτέρω ανάπτυξη, διότι βρίσκεται σε κοινοτική αγροτική γη, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης προχώρησε στην κατασκευή νέων κτισμάτων στο υπόγειο.

Ο Μέσι προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό ιδιοκτησίας θα αναγκαστεί να κατεδαφίσει τα εν λόγω κτίσματα.

Ο δικηγόρος του Αργεντινού άσου και εταιρεία real estate, που έχει ιδρύσει εργάζονται, ώστε να λύσουν το κόλλημα που έχει προκύψει.

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα γυρίσω στην Ελλάδα – Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» (Video)

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

Το «μαύρο κουτί» της Εθνικής Ομάδας: Η σκληρή κριτική στον Γιοβάνοβιτς, οι συνεχείς χαμένες προκρίσεις και η στήριξη της ΕΠΟ