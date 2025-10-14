Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

Στους τελευταίους μήνες της ζωής της Βέφας Αλεξιάδου αναφέρθηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης, αποκαλύπτοντας ότι η εκλιπούσα είχε απομονωθεί, επισημαίνοντας ότι «κάτι συνέβαινε» που την κρατούσε μακριά από τους φίλους της.

Αναφερόμενος στην καριέρα της, ο γνωστός σεφ τόνισε ότι αν και η Βέφα Αλεξιάδου ξεκίνησε διακριτικά, κατάφερε να γίνει γνωστή και να εμπνεύσει με τις δημιουργίες της στην κουζίνα πολλές γυναίκες της εποχής της.

«Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, αλλά δεν ξέρω. Είχε απομονωθεί και είχε χάσει τους φίλους της. Ζούσε στη Χαλκιδική και πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια κυρία, ξεκίνησε πολύ απαλά και έδωσε σπουδαία μαθήματα στις νέες γυναίκες εκείνης της εποχής. Μου είχε πει προσωπικά, ότι είχε πουλήσει εκατομμύρια βιβλία» τόνισε.

Η Βέφα Αλεξιάδου πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών, έπειτα από πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

