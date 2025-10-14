Το παρασκήνιο της κουβέντας του Τραμπ με τον Ινδονήσιο πρόεδρο: «Έχω θέμα ασφάλειας, στείλε τον γιο σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τη λήξη των δηλώσεων του Τραμπ στα ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ένα… περίεργο τετ α τετ με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο.
Ο Σουμπιάντο φαίνεται να του μιλάει με πολύ σοβαρό ύφος και ο Τραμπ να του δείχνει με τη γλώσσα του σώματος ότι τον στηρίζει.
Ο Guardian και ένα… ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψαν τον διάλογό τους, όπου ο Ινδονήσιος ζητά βοήθεια καθώς θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν το λέει για τον εαυτό του ή για την χώρα του.
«Μπορώ να συναντήσω τον Ερικ;» ρώτησε τον Τραμπ αναφερόμενος στον γιο του.
«Θα πω στον Ερικ να σε καλέσει. Είναι καλό παιδί. Πρέπει να το κάνω;» ρώτησε ο Τραμπ με τον Σουμπιάντο να αναφέρει ότι «δεν είμαι ασφαλής» εννοώντας στη πατρίδα του. «Υπάρχει μια περιοχή όπου έχω πρόβλημα ασφάλειας» λέει στον Αμερικανό πρόεδρο.
«Να μιλήσω με τον Ερικ ή τον Ντόναλντ τζούνιορ» του ξαναλέει με τον Τραμπ να ανταποκρίνεται. «Θα σε πάρουν, σε ευχαριστώ που μου το είπες» απάντησε.
