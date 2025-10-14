Το παρασκήνιο της κουβέντας του Τραμπ με τον Ινδονήσιο πρόεδρο: «Έχω θέμα ασφάλειας, στείλε τον γιο σου»

Με τη λήξη των δηλώσεων του Τραμπ στα ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ένα… περίεργο τετ α τετ με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Ο Σουμπιάντο φαίνεται να του μιλάει με πολύ σοβαρό ύφος και ο Τραμπ να του δείχνει με τη γλώσσα του σώματος ότι τον στηρίζει.

Ο Guardian και ένα… ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψαν τον διάλογό τους, όπου ο Ινδονήσιος ζητά βοήθεια καθώς θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν το λέει για τον εαυτό του ή για την χώρα του.

«Μπορώ να συναντήσω τον Ερικ;» ρώτησε τον Τραμπ αναφερόμενος στον γιο του.

«Θα πω στον Ερικ να σε καλέσει. Είναι καλό παιδί. Πρέπει να το κάνω;» ρώτησε ο Τραμπ με τον Σουμπιάντο να αναφέρει ότι «δεν είμαι ασφαλής» εννοώντας στη πατρίδα του. «Υπάρχει μια περιοχή όπου έχω πρόβλημα ασφάλειας» λέει στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Να μιλήσω με τον Ερικ ή τον Ντόναλντ τζούνιορ» του ξαναλέει με τον Τραμπ να ανταποκρίνεται. «Θα σε πάρουν, σε ευχαριστώ που μου το είπες» απάντησε.

In a hot Mike moment, the Indonesian president tells Trump he is not safe, and asks to meet with Trumps sons, Don ad Eric. pic.twitter.com/XN7DfLFXUq — Mila Joy (@MilaLovesJoe) October 14, 2025

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Ανάλυση Politico – Η Ευρώπη πιέζει το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία για τη Γάζα

Έλον Μασκ: Στα… δίχτυα του Κογκρέσου ο πρώην «προεδρικός κολλητός» – Ερευνάται για το ρόλο του Starlink σε απάτη στη Μιανμάρ

Γιατί ο Τραμπ ζήτησε την αμνήστευση του Νετανιάχου: Με… παρέσυρε το χειροκρότημα