Τραμπ: «Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα την αφοπλίσουμε εμείς με τη βία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε συνομιλία σήμερα με τη Χαμάς.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ο Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς τον διαβεβαίωσε ότι θα αφοπλιστεί.
«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς έγιναν «από τους ανθρώπους μου» σε υψηλό επίπεδο.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
