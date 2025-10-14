search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 22:42
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.10.2025 21:50

Βίντεο – ντοκουμέντο: 41χρονος παρίστανε τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες γυναικών

14.10.2025 21:50
tsantakias

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 41χρονος άνδρας, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες στα δυτικά προάστια, όπου, προσποιούμενος το διανομέα, έκλεβε τις τσάντες τους.

Σε βίντεο που έφερε στο «φως» το Mega ο 41χρονος καταγράφεται στη διάρκεια επίθεσης σε βάρος μιας 39χρονης στη Νίκαια, την οποία πλησίασε με τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια της άρπαξε την τσάντα που κρατούσε, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα.  

«Ο δράστης φορούσε κράνος γνωστής εταιρείας διανομής φαγητού. Μου επιτέθηκε πισώπλατα, μου τράβηξε την τσάντα, με αποτέλεσμα να πέσω στον δρόμο και να τραυματιστώ», είπε η ίδια.

Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στη σύλληψη του 41χρονου «τσαντάκια»

Η δράση του 41χρονου «τσαντάκια» σταμάτησε πριν από λίγες ημέρες, αμέσως μετά από χτύπημα που έκανε σε βάρος μίας 67χρονης, η οποία μίλησε στο Mega: «Μόλις είχαμε βγει από το σπίτι, ο δράστης ήρθε με δύναμη και μου άρπαξε την τσάντα από το χέρι, που είχα μέσα το πορτοφόλι μου, το κινητό και τα γυαλιά μου. Δεν φορούσε κράνος, ειδοποίησα αμέσως την Αστυνομία για να καταγγείλω το περιστατικό. Μου έδειξαν κάποιες φωτογραφίες και έτσι τον αναγνώρισα».

Λίγο μετά την προαναφερθείσα επίθεση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 41χρονο στην Αγία Βαρβάρα και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διαπράξει τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο ρουχισμός διανομέα που φορούσε ο 41χρονος στη διάρκεια των χτυπημάτων του ήταν του αδελφού του, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία διανομής φαγητού.

Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

