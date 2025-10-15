Basketball Champions League: Δύο στα δύο η ΑΕΚ, σπουδαίο διπλό του Προμηθέα στη Βαρσοβία

Σε υπόθεση… ενός δεκαλέπτου εξελίχθηκε το «δύο στα δύο» της ΑΕΚ στον 6ο όμιλο του Basketball Champions League. H Ένωση επικράτησε με 91-77 της Ζολνόκι στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ούγγρους στην πρώτη ήττα τους (ρεκόρ 1-1).

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13΄ (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε.

Μία πεντάδα «κιτρινόμαυρων» τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους. Από τη Ζολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Γιάκομπς, Μάνχαϊμ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Κατσίβελης 5, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 13 (1), Μπάρτλεϊ 10 (2), Αμρς 7, Σίλβα 19, Χαραλαμπόπουλος 3.

ΖΟΛΝΟΚΙ (Βέντραν Μπόσνιτς): Ντάρτχαρντ 23 (4), Παλάι 8, Μπαρνς 4, Χολτ 11 (1), Μόλναρ 2, Ρούντνερ 5, Κρνιάισκι 5, Σκινς 11, Σόμογκι 8.

Σπουδαίο διπλό του Προμηθέα στη Βαρσοβία

Με τον Λέιτον Χάμοντς (20π., 4 τρίπ.) να παίρνει την κατάσταση… πάνω του στα κρίσιμα σημεία και τους Πι Τζέι Μακούρα (15π.) και Κένταλ ΜακΚόλουμ (11π.) άξιους συμπαραστάτες στην επίθεση, ο Προμηθέας πέρασε με νίκη απ’ τη Βαρσοβία, επικρατώντας της Λέγκια με 68-64 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική τους Α’ ομίλους στο Basketball Champions League κι έκανε το «2Χ2».

Μετά από τρία πολύ ισορροπημένα και «κλειστά» δεκάλεπτα, όπου καμία απ’ τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, οι Πατρινοί πάτησαν… γκάζι στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου και με ένα σερί 8-0 έφεραν την κατάσταση στα δικά τους μέτρα.

Οι Πολωνοί έκαναν μία τελευταία προσπάθεια για να ξαναμπούν στο ματς, έφτασαν σε απόσταση… βολής, όμως ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στην επίθεση κι απ’ τον Κόλεμαν και «καθάρισε» ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-32, 49-50, 64-68

Διαιτητές: Καστίγιο, Ντάβινσον, Σαχίν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ (Χάικο Ράνουλα): Γκρέιβς 14, Τσάπλα, Πλούτα 14 (3), Τομαζέφσκι, Σουνγκού 5, Τας, Σίλινς 8 (2), Κολέντα 8 (2), Βίλτσεκ 2, Χάντερ 13, Πόνσαρ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λημνιάτης): Χάμοντς 20 (4), Κόλεμαν 6 (1), Μπαζίνας 5 (1), Καπετάκης, ΜακΚόλουμ 11, Λάγιος 2, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης, Γκρέι, Πόλικαπ 3, Μακούρα 15 (1), Σταυρακόπουλος 6 (2).

