Εγκαίνια του Ογκολογικού Κέντρου: Αλλαγή σελίδας στη φροντίδα των ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες (photos/video)

Μια νέα εποχή ξεκινάει στη φροντίδα των καρκινοπαθών με την έναρξη της λειτουργίας του Ογκολογικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» αλλά των άλλων ασθενών με το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η ογκολογική μονάδα που εγκαινίασε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάστηκε χάρη σε δωρεά της ΑΜΚΕ «Αιγέας» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και είναι η πρώτη που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο.

Καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας, έναντι οκτώ που είχε μέχρι πρότινος.

Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο και τη Διευθύντρια του Κέντρου, καθηγήτρια Ογκολογίας – Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών Αμάντα Ψυρρή, και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες υποδομές και τις δυνατότητες του χώρου θεραπείας ως προς τη φροντίδα των ασθενών.

Κλινική Επιζώντων

Το Κέντρο διαθέτει κλινική επιζώντων, που προσφέρει στήριξη στους ασθενείς από τη διάγνωση έως την ίαση, προσφέρει εξατομικευμένη περίθαλψη, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε όγκου, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως μονάδα που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να καταστεί Comprehensive Cancer Center.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους θεραπείας, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μητσοτάκης: Το νέο Κέντρο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το νέο Ογκολογικό Κέντρο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του ευχαρίστησε το κ. Μαρτίνο εκ μέρους της κυβέρνησης και ολοκλήρου του ελληνικού λαού «για τη συνολική προσφορά του, η οποία συνδυάζει τη διακριτικότητα με ένα υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Είναι εξαιρετικά πλούσιο το έργο του Θανάση. Πολλές από τις δωρεές του και τις προσφορές του δεν τις μαθαίνουμε, διότι επιλέγει ο ίδιος να είναι εξαιρετικά διακριτικός. Κάποιες, όμως, πρέπει να αναγνωρίζονται και να τιμώνται, όπως η σημερινή, αυτό το Κέντρο ογκολογικής θεραπείας, το ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου το οποίο οραματίστηκε η Αμάντα πριν από κάποια χρόνια και το οποίο υλοποιούμε σήμερα, στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πράγματι, προσφέρει στους συμπολίτες μας με καρκίνο τη δυνατότητα να λάβουν τις θεραπείες τους όχι μόνο με ποιότητα, αλλά κυρίως σε συνθήκες αξιοπρέπειας.» όπως τόνισε Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε στην οικογένειά μας περιστατικά συγγενών μας που έχουν δώσει τη μάχη με τον καρκίνο γι΄αυτό γνωρίζουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αυτή καθαυτή, άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας.

«Ακριβώς αυτό προσφέρουμε σήμερα με αυτό το καινούργιο ογκολογικό Κέντρο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο, όπου πραγματικά συντελούνται κοσμοϊστορικές εξελίξεις.» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η μητέρα μου πέθανε από λευχαιμία. Είμαι ευγνώμων που υπάρχει αυτός ο χώρος»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ευρύτερη ενίσχυση του «Αττικόν» κατά τα τελευταία έξι χρόνια, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το Νοσοκομείο “Αττικόν” έχει αύξηση προσωπικού 17,37%, έχει αύξηση επισκέψεων εξωτερικών ασθενών 5,10%, έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί 41,31%, έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί σε ασθενείς 55,12%, έχει αύξηση στις νοσηλείες 12,91%, έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου 44,71%.

«Ως γιος μητέρας που πέθανε κάνοντας χημειοθεραπεία για τη λευχαιμία της και ξέροντας τι θα πει για έναν ασθενή το να δέχεται αυτές τις “βαριές” θεραπείες, μπορώ να σας πω ότι ο χώρος που υπάρχει μέσα εδώ και που χάρη στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την οικογένειά του, εις μνήμη της αειμνήστου μητρός του, θα λειτουργεί από δω και μπρος, αγαπητέ Θανάση, για πολλά χρόνια, θα θεραπεύει κάθε μέρα πολλούς ανθρώπους, θα κάνει τη ζωή τους, στη δυσκολότερή τους ώρα, λίγο καλύτερη. Και πραγματικά σε ευγνωμονούμε γι’ αυτό».

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος από την πλευρά του εξέφρασε ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ιδιαίτερα στον Πρύτανη, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και την καθηγήτρια, την κα Αμάντα Ψυρρή, Διευθύντρια εδώ της Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής «για την τιμή που έκαναν στην οικογένειά μου να ονοματοδοτήσουν αυτό το σπουδαίο Κέντρο στο όνομα της μητέρας μας, Αθηνάς».

Τα ΤΕΠ

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Αττικόν», το οποίο αναμένεται να εφημερεύσει για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις 30 Οκτωβρίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων δομών υγείας. Το ΤΕΠ επεκτάθηκε κατά 800 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με τον αρχικό χώρο και πλέον καλύπτει 2.500 τ.μ., πληρώντας τα νέα διεθνή πρότυπα λειτουργίας.

Τα εξεταστήρια υπερτριπλασιάστηκαν, από 10 σε 36, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής, ενώ η δυναμικότητα της αίθουσας αναζωογόνησης διπλασιάστηκε και πλέον διαθέτει οκτώ θέσεις.

Ο Πρωθυπουργός και η ηγεσία του υπουργείο Υγείας κατά την ξενάγηση είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας περιγράφει τα έργα που έχουν πάρει σάρκα και οστά στο Αττικό Νοσοκομείο τονίζοντας ότι το ΕΣΥ άλλαξε.

Κόντρα στην μιζέρια της Αριστεράς και της Αντιπολιτεύσεως συνολικά, δείτε τα νέα ολοκαίνουργια, μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ΤΕΠ του «Αττικόν»…από 10 κρεβάτια ταυτόχρονης νοσηλείας από 30 Οκτωβρίου θα έχουμε 36! Από 3 κρεβάτια αναζωογόνησης 8-12! Σε λίγο έρχεται και νέος… pic.twitter.com/pADM5AcxhM — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2025

