Έτοιμος για ισχυρότερους δεσμούς με τη Συρία ο Πούτιν – Θα σεβαστεί όλες τις συμφωνίες ο αλ Σαρά

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαρά είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σαρά για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

Ο αλ Σαρά θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο AFP αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης. Ο Άσαντ θεωρείται ότι έχει διαφύγει στη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης:

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

Δολοφονία Τζον Κένεντι: Ο Πούτιν παρέδωσε στις ΗΠΑ έγγραφο 350 σελίδων για την υπόθεση – Ενδέχεται να περιέχει νέα στοιχεία

Συνάντηση Πούτιν με Αλ Σάρα στη Μόσχα – Στο επίκεντρο η παράδοση Άσαντ και οι βάσεις σε Ταρτούς και Χμεϊμίμ