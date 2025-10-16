Γάζα: Εύθραυστη εκεχειρία και νέα κρίση με τις σορούς των ομήρων που παραδίδει η Χαμάς

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει σε τεντωμένο σχοινί, καθώς η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τέσσερις σορούς ομήρων, εκ των οποίων η μία δεν ανήκε, σύμφωνα με τις αρχές του Τελ Αβίβ, σε καταγεγραμμένο όμηρο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό την αιγίδα των μεσολαβητών, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις και από τις δύο πλευρές για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των Ταμίρ Νιμρόντι, Ουριέλ Μπαρούχ και Εϊτάν Λεβί, ενώ η τέταρτη σορός που παραδόθηκε το βράδυ της Τρίτης δεν ανήκε σε κανέναν από τους καταγεγραμμένους ομήρους. Η Χαμάς υποστήριξε ότι οι σοροί προέρχονται από «δύσκολες επιχειρήσεις ανάκτησης μέσα στα ερείπια και τα τούνελ» και ότι παραδόθηκαν όλες όσες ήταν δυνατές να εντοπιστούν.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι ανταλλαγές σορών ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση μέσω DNA στο εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής.

Η Χαμάς θα τηρήσει τη συμφωνία για τις σορούς των νεκρών ομήρων, λένε οι ΗΠΑ

Η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσαν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

«Υπήρξε πολλή απογοήτευση και αγανάκτηση όταν επιστράφηκαν μόλις τέσσερα λείψανα, ωστόσο (η Χαμάς) θα μπορούσε απλά να πει ‘προχωράμε’» χωρίς επαναπατρισμό των νεκρών ομήρων, σημείωσε ακόμη ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος είπε νωρίτερα χθες πως η Χαμάς «σκάβει» για να βρει τις σορούς. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το παλαιστινιακό κίνημα τηρεί τη συμφωνία.

Εύθραυστη εκεχειρία και αυξανόμενες πιέσεις

Η υπόθεση των σορών έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για την εκεχειρία. Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι δεν θα προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις αν δεν ολοκληρωθεί η επιστροφή όλων των σορών των ομήρων, ενώ έχει περιορίσει προσωρινά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά της, η Χαμάς καταγγέλλει παραβίαση των όρων της συμφωνίας και υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παρεμποδίζουν τη συλλογή σορών σε περιοχές που βρίσκονται υπό στρατιωτικό αποκλεισμό.

Ο ρόλος των μεσολαβητών

Η συμφωνία για την εκεχειρία υπογράφηκε στις 13 Οκτωβρίου με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, και τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων, καθώς και μηχανισμό επιστροφής σορών.

Ωστόσο, οι μεσολαβητές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά εύθραυστη». Ο ΟΗΕ κάλεσε και τις δύο πλευρές να τηρήσουν αυστηρά τους όρους της συμφωνίας, τονίζοντας ότι κάθε νέο περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση της εκεχειρίας.

Η κοινωνική πίεση στις δύο πλευρές

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων ζητούν επιτάχυνση των ταυτοποιήσεων και κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας. Στη Γάζα, πλήθη συγκεντρώνονται έξω από νοσοκομεία και αυτοσχέδιους χώρους ταφής, καθώς συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών και η προσπάθεια εντοπισμού αγνοουμένων.

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει ρευστή. Η εκεχειρία, αν και τυπικά ισχύει, δοκιμάζεται καθημερινά από καθυστερήσεις, αλληλοκατηγορίες και πολιτικές πιέσεις που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία πριν καν σταθεροποιηθεί.

