ΥΓΕΙΑ

16.10.2025 10:37

Νέα μελέτη: Ένα υπερ-εμβόλιο θα μπορούσε να σταματήσει την εξάπλωση του καρκίνου

16.10.2025 10:37
vaccine_stock_new

Ένα πρωτοποριακό «υπερ-εμβόλιο» θα μπορούσε να σταματήσει εντελώς την ανάπτυξη και την εξάπλωση του καρκίνου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ανέπτυξαν ένα νέο εμβόλιο «βασισμένο σε νανοσωματίδια» που μπορεί να αποτρέψει το μελάνωμα, τον καρκίνο του παγκρέατος και τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού σε ποντίκια.

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, των οποίων η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν ότι ο σχεδιασμός τους «προσφέρει μια προσέγγιση πλατφόρμας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου», όπως γράφει ο Independent.

Η μελέτη έδειξε ότι έως και 88% των εμβολιασμένων ποντικών παρέμειναν απαλλαγμένα από όγκους, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου – ενώ η εξάπλωση της νόσου μειώθηκε και μάλιστα σταμάτησε εντελώς σε ορισμένες περιπτώσεις. Η νέα έρευνα καταδεικνύει όχι μόνο ότι το φάρμακο μπορεί να συρρικνώσει και να εξαλείψει τους καρκινικούς όγκους στα τρωκτικά, αλλά και ότι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Το πειραματικό φάρμακο δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε ανθρώπους.

Ο Prabhani Atukorale, επίκουρος καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Με την κατασκευή αυτών των νανοσωματιδίων για την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω ενεργοποίησης πολλαπλών οδών που συνδυάζεται με αντιγόνα ειδικά για τον καρκίνο, μπορούμε να αποτρέψουμε την ανάπτυξη όγκων με αξιοσημείωτα ποσοστά επιβίωσης».

Πως λειτουργούν τα εμβόλια

Τα εμβόλια γενικά λειτουργούν παρέχοντας ένα αντιγόνο, το τμήμα του παθογόνου που προκαλεί την ασθένεια, όπως τα καρκινικά κύτταρα, και ένα ανοσοενισχυτικό, μια ουσία που βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει το αντιγόνο και να το εξαλείφει.

Για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εύρεση κατάλληλων ανοσοενισχυτικών στη θεραπεία του καρκίνου, οι ερευνητές στο UMass Amherst δήλωσαν ότι ανέπτυξαν ένα «υπερανοσοενισχυτικό» με βάση τα νανοσωματίδια λιπιδίων, το οποίο παρέχει δύο διαφορετικά ανοσοενισχυτικά.

Τα ευρήματα

Τρεις εβδομάδες μετά τον «υπερ-εμβολιασμό» τους, τα ποντίκια εκτέθηκαν σε κύτταρα μελανώματος, με το 80% αυτών να παραμένει απαλλαγμένο από όγκους, ενώ κανένα από αυτά που έλαβε τα παραδοσιακά εμβόλια δεν επέζησε για περισσότερο από 35 ημέρες, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Το εμβόλιο αποδείχθηκε επίσης ότι προστατεύει από την εξάπλωση του καρκίνου στους πνεύμονες. «Οι μεταστάσεις σε όλους τους τομείς αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον καρκίνο», δήλωσε η κυρία Atukorale, συν-συγγραφέας της μελέτης.

«Η συντριπτική πλειοψηφία της θνησιμότητας από όγκους εξακολουθεί να οφείλεται σε μεταστάσεις και σχεδόν μας ξεπερνά σε σχέση με την εργασία σε δύσκολους στην πρόσβαση καρκίνους, όπως το μελάνωμα και ο καρκίνος του παγκρέατος». Αλλά στη δοκιμή, κανένα από τα «υπερ-εμβολιασμένα» ποντίκια δεν ανέπτυξε όγκους του πνεύμονα, ενώ όλα τα άλλα ποντίκια ανέπτυξαν.

Και δεύτερη έρευνα

Ωστόσο, οι ερευνητές διεξήγαγαν στη συνέχεια μια δεύτερη δοκιμή. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αντιγόνα που ταίριαζαν με τον τύπο καρκίνου, αλλά στο δεύτερο μέρος, χρησιμοποίησαν νεκρά καρκινικά κύτταρα που ελήφθησαν απευθείας από τη μάζα του όγκου, που ονομάζεται προϊόν λύσης όγκου.

Αφού τα ποντίκια εμβολιάστηκαν με το «υπερ-εμβόλιο» νανοσωματιδίων, εκτέθηκαν σε διάφορους τύπους καρκινικών κυττάρων και τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά.

Τα ποσοστά απόρριψης όγκων ήταν:

– 88% για τον καρκίνο του παγκρέατος,

-75% για τον καρκίνο του μαστού

-69% για το μελάνωμα, με όλους τους όγκους να παραμένουν απαλλαγμένους από όγκους όταν οι ερευνητές εξέτασαν αν η ασθένεια θα εξαπλωνόταν.

«Οι ειδικές για τον όγκο αποκρίσεις των Τ-κυττάρων που είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε – αυτό είναι πραγματικά το κλειδί πίσω από το όφελος επιβίωσης», δήλωσε ο Griffin Kane, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο UMass Amherst και συν-συγγραφέας της εργασίας.

Οι ερευνητές, των οποίων η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Medicine την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν ότι ο σχεδιασμός τους «προσφέρει μια προσέγγιση πλατφόρμας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου».

