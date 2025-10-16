Ο διαρκώς επίκαιρος «Γελοίος» στο θέατρο «Nous»

Σ’ αυτή την παράσταση που θα δούμε σε λίγες μέρες έχω γνωρίσει καλά και συνεργαστεί και με τη σκηνοθέτη και με τον πρωταγωνιστή κι έχω κρατήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Κι είναι, βέβαια, το έργο ένας δυναμίτης!

«Ο Γελοίος», βασισµένο στο κλασικό αριστούργηµα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Το έργο, γραµµένο το 1877, ανεβαίνει στη σκηνή µε µια προκλητικά επίκαιρη ανάγνωση, σε σκηνοθεσία Έλενας Αγγελοπούλου και ερµηνεία Δηµήτρη Μαζιώτη.

Η παράσταση φωτίζει την υπαρξιακή αγωνία του ήρωα µε τα εργαλεία του σύγχρονου θεάτρου: ηλεκτρονική µουσική, διαρκή κίνηση, έντονο ρυθµό, ηχητικά τοπία και το φως δυνατό συµπαίκτη. Στοιχεία που αναδεικνύουν το µεγάλο ερώτηµα της αναζήτησης του νοήµατος της ύπαρξης.

Το έργο. Όπως μας λέει ο Δημήτρης Μαζιώτης, «ο “Γελοίος” παύει να είναι µόνο ένας λογοτεχνικός ήρωας. Γίνεται ένας από εµάς. Ο άνθρωπος του σήµερα, σε κρίση ταυτότητας, που βυθίζεται στον θόρυβο του κόσµου και παλεύει να κρατήσει το νήµα της ύπαρξης του. Έως ότου το όνειρο διαλύσει την φαινοµενική πραγµατικότητα. Έρχεται, τον απελευθερώνει και τον “αφυπνίζει”. Ένας σωµατικός µονόλογος, γεµάτος ένταση, συνοµιλεί µε τα υπαρξιακά ερωτήµατα του σύγχρονου ανθρώπου, που αναζητά µια βαθιά, ανθρώπινη εµπειρία».

Η σκηνοθέτης. Μας λέει η Έλενα Αγγελοπούλου: «Πώς γίνεται, ένας άνθρωπος στο περιθώριο, σχεδόν αόρατος κι έτοιµος να σβήσει, να ανατάσσεται και µέσα από το σκοτάδι του να βλέπει το φως; Ποιο είναι το όνειρο που τον ξυπνά και τον µεταµορφώνει; Ο εσωτερικός σεισµός του ήρωα ήταν η αφετηρία µου για να χτίσω την σκηνική απόδοση της λογοτεχνικής αποκάλυψης, που µόνο ο Ντοστογιέφκσι µπορεί να δηµιουργήσει. Με λόγο ατόφιο, χωρίς να “εικονίζεται”, ο συγγραφέας µάς ενέπνευσε για να εµβαθύνουµε σε µία performance συνείδησης. Στο κέντρο όλων ο λόγος του Ντοστογιέφσκι, ζωντανός, αβυσσαλέος, λυτρωτικός, µε ήχο, φως και κίνηση. Το σώµα του ηθοποιού γίνεται η γλώσσα του. Τα φώτα ο καµβάς της µνήµης. Οι ήχοι ειναι ο παλµός. Ένας κόσµος που θρυµµατίζεται και αναγεννιέται διαρκώς».

Η παράσταση. Και να πως σκιαγραφεί το αποτέλεσμα της δουλειά τους η Έλενα Αγγελοπούλου: «Δηµιουργήσαµε µία παράσταση µε την προσδοκία να µην αγγίζει µόνο το µυαλό αλλά να δονεί το σώµα του κοινού. Δεν επιχειρούµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα του έργου, όχι γιατί δεν υπάρχει ελπίδα – αλλά γιατί η ελπίδα δεν επιβάλλεται. Προτείνεται. Το µήνυµα του ήρωα δεν είναι απάντηση. Είναι πρόκληση. “Η συνείδηση της ζωής είναι ανώτερη απ’ τη ζωή, η γνώση των νόµων της ευτυχίας είναι ανώτερη από την ευτυχία”. Αν πολεµήσουµε όλα αυτά, ο κόσµος µπορεί να γίνει καλύτερος».

INFO

Μετάφραση: Βούλα Κοψίνη

Διασκευή: Έλενα Αγγελοπούλου, Δηµήτρης Μαζιώτης

Κίνηση: Φαίδρα Σούτου

Μουσική Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Ρόδης

Κοστούµια-Σκηνικά: Δηµήτρης Μαζιώτης, Έλενα Αγγελοπούλου

Φωτισµοί: Μανώλης Μπράτσης

Video-Trailer: Thanos Angelis

Camera: Στάθης Σταθαράς

Γραφιστικά: Elsa Sturm

Φωτογραφίες: Iryna Dranha

Παραγωγή: Δηµήτρης Μαζιώτης

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειµµα), από Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στη μικρή σκηνή του Θεάτρου Nous.

Εισιτήρια: more.com

