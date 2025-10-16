Παιδική παράσταση στον «ΣΤΑΘΜΟ»: Μια ιπτάμενη… περιπέτεια

Η θεατρική ομάδα Hippo παρουσιάζει τη νέα της παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με τίτλο «Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα», από την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 το απόγευμα, στο θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ, έως και τις 14 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση. Η Δανάη, ερευνήτρια ορνιθολόγος, παρατηρεί ότι σμήνη πουλιών χάνουν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους. Όταν οι ανώτεροί της τη συμβουλεύουν μυστηριωδώς να σταματήσει την έρευνα, εκείνη αποφασίζει να συνεχίσει μόνη της. Ακολουθεί ένα σμήνος ψαρονιών στη μεταναστευτική του πορεία και ανακαλύπτει ότι η καταστροφή των φυσικών τους οικοτόπων τα οδηγεί σε χαοτικές διαδρομές. Ένα μικρό ψαρόνι, η Τίρα, χάνεται και καταλήγει σε μια επικίνδυνη μεγαλούπολη· η Δανάη το διασώζει, το επαναφέρει στο σμήνος και, όλοι μαζί, δίνουν μάχη για να προστατεύσουν το τελευταίο δάσος της περιοχής.

Το έργο. Πρόκειται για μια σουρεαλιστική περιπέτεια μυστηρίου για παιδιά, με κωμικά αλλά και λυρικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και ζώα θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί «για ένα καλύτερο αύριο» καθώς αποδεικνύεται ότι το κέρδος και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι η πρώτη αιτία για την καταστροφή της φύσης.

Το πρωτότυπο θεατρικό έργο είναι γραμμένο είναι εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ του Καναδοαμερικανού ερευνητή – δημοσιογράφου Λατίφ Νάσσερ με τίτλο Connected:The Hidden Science of Everything (2020). Το κείμενο εστιάζει σε ένα κομμάτι της γενικότερης οικολογικής κρίσης που επηρεάζει τη ζωή των αποδημητικών πουλιών: την φωτορύπανση, αλλά και την εκχέρσωση των δασών. Στην φύση όλα συνδέονται και επομένως ο άνθρωπος και το οικολογικό του αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της ζωής.

Η ομάδα.Η θεατρική ομάδα Hippo συνεχίζοντας το ιδιαίτερο είδος του σωματικού θεάτρου που έχει επινοήσει (kinemo), δημιουργεί μια παράσταση με κυρίαρχα στοιχεία την έντονη σωματικότητα, την υψηλή ενέργεια, το ζωντανό τραγούδι και την ιδιαίτερη κινησιολογία, προσφέροντας ένα πληθωρικό ψυχαγωγικό θέαμα.

Με την «Ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα», η ομάδα ΗΙΡΡΟ στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια της παράστασης δίνεται έμφαση σε αξίες όπως η οικολογική συνείδηση, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός και η αγάπη για την φύση και τα ζώα. Η παράσταση έχει λάβει την υποστήριξη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και το βιβλίο με υο κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ.

INFO

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ράπτης – Φώτης Δούσος-

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: Σίσσυ Ιγνατίδου- Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κατερίνα Χατζοπούλου- Μουσική: Αλέξανδρος Ράπτης- Ενορχήστρωση: Γιώργος Δούσος- Κίνηση: Μίκα Στεφανάκη. Παίζουν οι ηθοποιοί

Ευδοκία Ασπρομάλλη, Άννα Καλμανίδου – Εισιτήρια online: viva.gr

