16.10.2025 19:22

Ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ χώρισε Μυτιλήνη και… Λέσβο

16.10.2025 19:22
tasos nikolaidis pasok – new

Μια μικρή γκάφα έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, της Βουλής.

Ο βουλευτής θέλησε να κάνει τις παρατηρήσεις του στο άρθρο 17, που αναφέρεται στη διάρθρωση της ΥΠΑ σε οργανικές μονάδες και μάλλον μπέρδεψε τη Λέσβο με την Λήμνο.

«Αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, και ορθώς υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά τμήματα, γιατί δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις», είπε και διευκρίνισε ότι θέλει εξηγήσεις «γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος».

Ο βουλευτής δεν ήθελε να διαχωρίσει προφανώς Μυτιλήνη και Λέσβο αλλά εννοούσε τον διαχωρισμό των τμημάτων Μυτιλήνης και Λήμνου, όπως αναφέρεται ρητά στο συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, ωστόσο η γκάφα… καταγράφηκε.

