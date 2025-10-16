search
BUSINESS

16.10.2025 08:45

POLYPLAST: Η νέα γενιά αναλαμβάνει ρόλο, σηματοδοτώντας αλλαγή και συνέχεια στη διοίκηση της εταιρείας

16.10.2025 08:45
polyplast

Η POLYPLAST, μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές βιομηχανίες στον χώρο των πλαστικών, εισέρχεται σε μια νέα εποχή με την ένταξη της Ζοζιάννας και του Δημήτρη Παπαδά σε ενεργούς διοικητικούς ρόλους στην εταιρεία.

Με βαθιά πίστη στη συνέχεια και τις αξίες της οικογένειας, η POLYPLAST αγκαλιάζει τη νέα γενιά, δίνοντας χώρο και φωνή σε νέες ιδέες, σύγχρονες αντιλήψεις και φρέσκια επιχειρηματική ενέργεια.

Η στρατηγική αυτή ενσωμάτωση αποτελεί φυσική εξέλιξη για την POLYPLAST – μια εταιρεία που εξελίσσεται σταθερά, παραμένοντας πιστή στις ρίζες της αλλά και ανοιχτή στο μέλλον. Με σεβασμό στην εμπειρία και δυναμισμό που πηγάζει από τη φρεσκάδα της νέας ματιάς, η εταιρεία ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της, ενδυναμώνει τον σχεδιασμό της και επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η νέα γενιά έρχεται να συνδιαμορφώσει το μέλλον της POLYPLAST, φέρνοντας καινοτόμες ιδέες, στρατηγική σκέψη και δέσμευση για πρόοδο.

Με σταθερότητα, όραμα και συνέπεια, η POLYPLAST προχωρά στην επόμενη μέρα με τη νέα γενιά στο πλευρό της.

